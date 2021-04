Door Sarah Voss is er deze week bij de EK turnen in Basel een discussie op gang gekomen over de vaak weinig verhullende kleding die vrouwen dragen bij wedstrijden. De Duitse koos voor een shirt met lange mouwen en een lange maillot en ontving vervolgens veel steunbetuigingen.

Een outfit die de benen en armen volledig bedekt, is al enkele jaren toegestaan volgens de regels van de internationale turnbond, maar toch kiezen turnsters bij wedstrijden eigenlijk altijd nog voor de leotard, het strakke en hoog opgesneden turnpakje.

Voss droeg woensdag in de kwalificaties echter een volledige bodysuit. De Duitse bond DTB prees in een verklaring op zijn site deze "belangrijke eerste stap" en noemde die een "stellingname tegen seksualisering in het turnen". Turnsters van over de hele wereld feliciteerden Voss op sociale media.

De 21-jarige Duitse zei in een interview met ZDF dat ze enigszins verrast is doordat er zo veel aandacht is voor haar kledingkeuze. "Binnen de Duitse ploeg praten we al vrij lang over dit onderwerp. Tot nu toe durfden we deze stap niet aan, maar we willen een voorbeeld stellen."

Voss wil vooral dat turnsters zich comfortabel voelen. "In het turnen wordt dat steeds lastiger naarmate je ouder wordt. Als klein meisje vond ik de strakke pakjes niet zo erg, maar vanaf mijn puberteit begon ik me er steeds ongemakkelijker in te voelen. Soms voel je je behoorlijk naakt in de traditionele pakjes."

Sarah Voss bij de WK van 2019 in een 'traditioneel' turnpakje. Sarah Voss bij de WK van 2019 in een 'traditioneel' turnpakje. Foto: ANP

Duitse teamgenoten gaan voorbeeld van Voss volgen

Voss hoopt dat meer turnsters haar voorbeeld gaan volgen. "Bij de EK heb ik in ieder geval veel steun gekregen. Sommigen keken woensdag wat verbaasd, maar staken ook hun duim omhoog. Ik heb laten zien dat je je goed kan voelen én er zeer esthetisch uit kan zien."

Voss heeft zich niet geplaatst voor de meerkampfinale in Basel, maar haar landgenoten Elisabeth Seitz en Kim Bùi wel. Zij turnden in de kwalificaties nog in het traditionele pakje, maar hebben aangekondigd vrijdag in een bodysuit aan te treden.

De meerkampfinale voor vrouwen begint vrijdag om 13.30 uur. Namens Nederland doen Lieke Wevers en Naomi Visser mee.