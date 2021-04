De Nederlandse worstelaarster Jessica Blaszka heeft donderdag bij de EK in Warschau genoegen moeten nemen met de vierde plaats in de klasse tot 55 kilogram. Ze verloor in de strijd om het brons van de Oekraïense Christina Demko: 4-9.

Blaszka ging woensdag in de halve finales met 2-9 onderuit tegen de Russische Stalvira Orsjoesj. Ze pakte in het verleden wel medailles op de EK: in 2019 brons en in 2020 zilver in de klasse tot 53 kilogram.

Bij de EK in Polen waren geen tickets te verdienen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Blaszka heeft zich daar nog niet voor geplaatst.

Ze bleef vorige maand op het Europese kwalificatietoernooi in Boedapest steken in de kwartfinales van de klasse tot 53 kilogram. Daar verloor ze eveneens van Orsjoesj. In mei volgt nog een mondiaal olympisch kwalificatietoernooi.

De 28-jarige Blaszka maakte haar olympisch debuut bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Daar werd ze kansloos uitgeschakeld in de eerste ronde.