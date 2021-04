Epke Zonderland is er niet door verrast dat hij donderdag bij de EK turnen in het Zwitserse Basel naast een finaleplek op de rekstok greep. De olympisch kampioen van 2012 kampt niet voor het eerst in zijn loopbaan met gezondheidsklachten.

"Ik ben al weken niet topfit", aldus Zonderland, die onlangs voor de tweede keer vader werd. "Maar daar ligt het niet aan. Dat geeft me juist extra energie. Ik ben nu beter in vorm dan voor de geboorte."

Zonderland kwam in Zwitserland tot een score van 13,433, waarmee voor hem al duidelijk was dat hij niet bij de beste acht zou gaan horen, ook al stond hij op dat moment nog vierde.

"Ik heb de afgelopen weken weer wat last gehad van de bekende klachten. Soms waren het de holtes, maar ik was vooral moe waardoor je weer vatbaarder bent. Ik kon daarom mijn rekoefening niet trainen", vertelde hij.

"Een bewuste keuze, ik wilde niet over een grens gaan en eerst het goede gevoel terugkrijgen. Ik twijfelde ook of ik hier zou deelnemen, maar met zo weinig wedstrijden wil je toch graag wat ritme opdoen."

Epke Zonderland in actie tijdens de EK turnen in Basel. Epke Zonderland in actie tijdens de EK turnen in Basel. Foto: ANP

'Ik moet nu sterker worden'

Zonderland maakte de afgelopen jaren indruk aan de rekstok. Naast zijn olympische titel in 2012 veroverde hij drie keer de wereldtitel én werd hij drie keer Europees kampioen op zijn favoriete onderdeel.

"Ik moet tevreden zijn met hoe ik deze oefening doorkom. Dit lag in de lijn der verwachtingen met hoe ik me vorige week voelde. Je hoopt dat het meezit en dat je er een vluchtelement bij kunt pakken, maar dat zat er gewoon niet in", zei hij.

"Maar verder kwam ik de oefening toch redelijk door. Het lukt dus nog: onder druk presteren. Maar ik moet natuurlijk nu wel sterker worden."

Zonderland werkt toe naar zijn laatste Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De Fries is al officieus zeker van deelname aan het evenement van komende zomer in Tokio.