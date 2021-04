Epke Zonderland is er donderdag vrijwel zeker niet in geslaagd om de EK-finale aan de rekstok te halen. De olympisch kampioen van 2012 kwam in Basel niet verder dan een score van 13,433.

Daarmee zette Zonderland de vierde score neer, terwijl twee derde van de deelnemers nog in actie moet komen. Alleen de beste acht plaatsen zich voor de toestelfinales op zondag.

"Er zijn genoeg jongens die hoger kunnen scoren", zei Zonderland. De 35-jarige Fries, die onlangs voor de tweede keer vader werd, liet in Zwitserland slechts twee vluchtelementen zien.

"Ik moet tevreden zijn met hoe ik deze oefening doorkom. Ik was niet fit genoeg om me goed voor te bereiden, maar ik wilde toch graag wat wedstrijdritme opdoen."

Zonderland is van plan om na de Olympische Spelen te stoppen. Naast olympisch goud veroverde hij drie wereldtitels en drie Europese titels aan de rekstok.

Bart Deurloo is als enige Nederlandse mannelijke turner officieel zeker van de Spelen. Foto: ANP

Deurloo presteert iets beter dan Zonderland

Bart Deurloo was een van de turners die hoger scoorden dan Zonderland. Met 13,600 zette hij de derde score neer. "Ik denk niet dat het een finale wordt, maar je weet het nooit", zei de Rotterdammer.

Deurloo is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Zonderland is dat officieus ook. De Japanner Hidetaka Miyachi kan het ticket in theorie nog van hem overnemen, als hij in juni beter presteert bij een wereldbekerwedstrijd in Doha. Het is echter zeer onzeker of Miyachi mee zal doen in Qatar.

In de loop van de dag wordt duidelijk welke acht turners zich voor de finale plaatsen. Rond 19.30 uur hebben alle mannen hun rekstokoefening achter de rug.

EK-debutant Loran de Munck kwam op het onderdeel brug tot een score van 13,200, onvoldoende voor een plek bij de laatste acht. Op paard/voltige kwam hij tot 13,966, de vierde score na de eerste van de drie startgroepen. Frank Rijken liet op dat laatste toestel een score van 13,033 noteren, waarmee hij de finales niet zal halen.