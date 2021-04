Epke Zonderland is er donderdag niet in geslaagd om de EK-finale aan de rekstok te halen. De olympisch kampioen van 2012 kwam in Basel niet optimaal voorbereid voor de dag, noteerde een score van 13,433 en viel daarmee buiten de top acht.

Zonderland deed zijn oefening in de wetenschap dat twee derde van de deelnemers nog in actie moest komen. Hij stond aanvankelijk op plek vier, maar zakte zoals verwacht te ver in het klassement om aanspraak te maken op de finale.

"Er zijn genoeg jongens die hoger kunnen scoren", zei Zonderland direct na zijn oefening al. De 35-jarige Fries, die onlangs voor de tweede keer vader werd, liet in Zwitserland slechts twee vluchtelementen zien.

"Ik moet tevreden zijn met hoe ik deze oefening doorkwam. Ik was niet fit genoeg om me goed voor te bereiden, maar ik wilde toch graag wat wedstrijdritme opdoen."

Zonderland was de laatste jaren erg succesvol aan de rekstok. Naast olympisch goud veroverde hij drie wereldtitels en drie Europese titels op zijn favoriete onderdeel. Hij is van plan om na de komende Olympische Spelen te stoppen.

Bart Deurloo is als enige Nederlandse mannelijke turner officieel zeker van de Spelen. Foto: ANP

Ook Deurloo ontbreekt in finale

Bart Deurloo was een van de turners die hoger scoorden dan Zonderland. Zijn 13,600 was echter ook voor hem niet genoeg om zich in de rekstokfinale te mogen melden.

Deurloo is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Zonderland is dat officieus ook. De Japanner Hidetaka Miyachi kan het ticket in theorie nog van hem overnemen, als hij in juni beter presteert bij een wereldbekerwedstrijd in Doha. Het is echter zeer onzeker of Miyachi zal meedoen in Qatar.

Casimir Schmidt miste zijn laatste kans op de Spelen. Hij moest als tweede eindigen op de meerkamp op een lijst van turners die zich nog niet individueel of via hun land hadden geplaatst. Zijn puntentotaal van 80,307 was echter niet genoeg.

EK-debutant Loran de Munck kwam op het onderdeel brug tot een score van 13,200, onvoldoende voor een plek bij de laatste acht. Op paard/voltige kwam hij tot 13,966, voorlopig de vijfde score. Frank Rijken liet op dat laatste toestel een score van 13,033 noteren, waarmee hij de finales niet zal halen.