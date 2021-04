Gerben Wiersma, die vorige maand opstapte als bondscoach van de Nederlandse turnsters, is donderdag in een tuchtzaak vrijgesproken van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Wiersma was een van de coaches tegen wie klachten waren ingediend door (oud-)turnsters. Dat gebeurde nadat afgelopen zomer tal van getuigenverklaringen waren afgelegd over fysieke en psychische intimidatie door coaches in het vrouwenturnen en dan met name in het verleden.

Turnbond KNGU speelde de zaken door naar de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en dat heeft Wiersma nu vrijgesproken.

De 43-jarige Fries was acht jaar bondscoach van de Nederlandse turnsters, maar trok zich een maand geleden terug. "Het raakt me dat er turnsters zijn die in het verleden negatieve ervaringen hebben opgedaan in hun carrière en kennelijk deels bij mij. Daarom wil ik ook op geen enkele wijze voorbijgaan aan hun gevoelens", zegt hij donderdag in een reactie.

"Dat staat voor mij los van de voor mij positieve uitkomst in deze procedure. Ook voor mij was en is dit een heftige periode waar voor mij persoonlijk gelukkig een streep onder kan worden gezet, nu is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag."

Alle partijen, ook de turnsters die melding van de misstanden hebben gemaakt, kunnen binnen vier weken in beroep gaan.

Gerben Wiersma zag zichzelf na alle commotie van de laatste maanden in de turnsport niet meer als de juiste man op de juiste plek en stopte als bondscoach. Foto: ANP

Er lopen zaken tegen meerdere coaches

Sinds afgelopen zomer loopt er een onderzoek van bureau Verinorm naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. De uitkomsten daarvan worden eind deze maand verwacht.

Er zijn inmiddels honderden meldingen binnengekomen. Zo'n zeventig daarvan zijn doorgespeeld naar het ISR. Die instantie meldde in december onderzoek te doen naar het gedrag van zo'n 25 coaches. Wiersma is de eerste coach die zijn uitspraak heeft gehoord.

Vincent Wevers wordt ook onderzocht. De bondstrainer is nu nog actief bij de EK, waar hij zijn dochters Lieke en Sanne begeleidt.

Mochten zijn dochters op de Spelen uitkomen, dan moet hij thuisblijven, zo heeft de KNGU twee weken geleden bepaald. De Amerikaanse topcoach Aimee Boorman neemt de begeleiding over.