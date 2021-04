Sanne Wevers wilde woensdag na haar succesvolle kwalificatie bij de EK turnen in Basel liever niet praten over de onrust rond haar vader en tevens coach Vincent Wevers. Uiteraard kwamen er vragen over de situatie en of die haar voorbereiding had beïnvloed.

"Ik probeer me te focussen op de finale van zondag. Laten we het maar over de wedstrijd hebben. Andere vragen zijn nu even te moeilijk", zei de 29-jarige olympisch kampioene van 2016. Onder leiding van haar vader had ze zich net geplaatst voor de toestelfinale op balk.

In Tokio is Vincent Wevers er niet bij. Gymnastiekbond KNGU besloot daartoe omdat Wevers een van de coaches is wiens gedrag in het verleden wordt onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak.

Kort voor de EK maakte de bond de coachwissel bekend. De Amerikaanse topcoach Aimee Boorman werd toegevoegd aan de staf die verder bestaat uit bondscoach Bram van Bokhoven en assistent José van der Veen. In Basel is een eerste kennismaking maar mag Wevers zijn dochters Sanne en Lieke nog coachen.

"We gaan nu terug naar het hotel, pakken morgen de training op en kijken hoe we zondag de finale invliegen", kapte Sanne Wevers vriendelijk maar gedecideerd het gesprek af. "Elke vraag over de situatie is nu moeilijk."

Sanne Wevers woensdag tijdens haar oefening in Basel. Sanne Wevers woensdag tijdens haar oefening in Basel. Foto: ANP

'Superleuk om samen met Lieke in de finale te staan'

Wat bleef staan was het feit dat ze zich met een defensieve oefening wel degelijk overtuigend als tweede had geplaatst voor de finale op haar favoriete toestel. Met een score van 13,433, net iets onder die van de Roemeense Larisa Iordache die met een val tot 13,466 kwam. Tweelingzus Lieke Wevers plaatste zich met de vierde score (13,400) ook voor de finale.

"Superleuk om samen met Lieke in de finale te staan. Dat is een keer eerder gebeurd, tijdens het testevent voor de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Ik pakte toen goud en Lieke brons. Dat was een mooi toernooi voor ons."

Wevers was opgelucht dat ze na alle sores kon presteren op het moment dat het moest. "Het was echt weer even wennen, zo op het grote podium. Dat was voor het laatst bij de WK van 2019 in Stuttgart."

In de Duitse stad miste Wevers de finale, zoals het na het olympisch goud van vijf jaar geleden in Rio vaker misging. Maar er was ook succes: in 2018 bij de EK van Glasgow waar ze het goud won. Zondag gaat ze met een iets moeilijkere oefening kijken wat er mogelijk is.

"Nu kijk je naar wat er nodig is en pas je je strategie daarop aan. Het hangt ook een beetje af van de loting. Maar ik wil daar iets 'maximaler' gaan. Dat vind ik zelf ook leuker."