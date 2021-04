De Indy 500 wordt de best bezochte sportwedstrijd sinds de corona-uitbraak begin 2020. 135.000 toeschouwers mogen op 30 mei aanwezig zijn bij de roemruchte race op de Indianapolis Motor Speedway.

Met 135.000 fans wordt de capaciteit voor ongeveer 40 procent benut. Het circuit, dat te boek staat als de grootste sportaccommodatie ter wereld, heeft 250.000 zitplaatsen en op een racedag kan de capaciteit oplopen tot bijna 400.000.

Roger Penske, eigenaar van het circuit, hoopte op volledig gevulde tribunes, maar de IndyCar, de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1, is al trots op de mijlpaal van 135.000.

De toeschouwers zullen met Rinus van Kalmthout ook een Nederlandse kanshebber aan de start zien staan. De twintigjarige Hoofddorper ging vorig jaar al voor de zege, maar eindigde toen teleurstellend als twintigste. Arie Luyendyk (in 1990 en 1997) is de enige Nederlander die de Indy 500 ooit won.

Volle tribunes bij de Indy 500 in 2017. Volle tribunes bij de Indy 500 in 2017. Foto: ANP

Record in VS is 47.218 toeschouwers

In de Verenigde Staten zijn de laatste weken veel meer sportwedstrijden met toeschouwers. Het record is nu nog 47.218 toeschouwers bij een Americanfootballwedstrijd in Alabama.

Het vaccineren in de VS, waar bijna 600.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, gaat erg snel. Mark Miles van de organisatie van de IndyCar noemt het komende toeschouwersrecord een nieuwe stap in het weer op gang brengen van de economie.

Vorig jaar werd de Indy 500 vanwege de pandemie met drie maanden uitgesteld. De race werd toen voor lege tribunes op 23 augustus verreden.