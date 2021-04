Sanne en Lieke Wevers hebben woensdag bij de kwalificaties van de EK turnen in Basel drie finaleplaatsen behaald. Sanne Wevers bereikte de eindstrijd op de balk en Lieke Wevers op zowel de balk als de meerkamp.

De Europese titelstrijd in de St. Jakobshalle van Basel is het eerste internationale toernooi sinds meer dan een jaar voor de Nederlandse turnsters. Voor Sanne en Lieke Wevers is het een primeur dat ze elkaar in de balkfinale treffen op een EK of WK.

Lieke Wevers kwam over vier toestellen uit op een score van 52,833. Daarmee eindigde ze als dertiende. De beste 24 turnsters (maximaal twee per land) plaatsen zich voor de meerkampfinale op vrijdag.

De hoogste score was voor de Russische Angelina Melnikova: 55,991. Naomi Visser is met 49,932 eerste reserve.

Lieke Wevers in actie in Basel. Lieke Wevers in actie in Basel. Foto: ANP

Vincent Wevers mag dochters nog coachen

Voor de toestelfinales komt alleen de top acht per onderdeel in aanmerking. Sanne Wevers, regerend olympisch kampioen op de balk, was achter de Roemeense Larisa Iordache (13,466) goed voor de tweede score: 13,433. Lieke Wevers had de vierde score: 13,400.

Sanne en Lieke Wevers worden op het EK nog gecoacht door hun vader Vincent Wevers. Hij mag dat komende zomer op de Spelen in Tokio niet doen van de KNGU omdat hij een van de coaches is wiens gedrag in het verleden wordt onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak.

De EK turnen in Basel duren nog tot en met zondag en de finales zijn op de laatste drie dagen. Epke Zonderland en Bart Deurloo hopen zich donderdag te kwalificeren voor de finale op rek.