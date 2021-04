De trainingsstage van de Nederlandse atletiekploeg in het Turkse Belek is maandag een kleine week eerder dan gepland afgebroken wegens drie positieve coronatests in de delegatie van in totaal zestig atleten en begeleiders, zo meldt De Telegraaf dinsdag.

De groep, met daarin onder anderen Dafne Schippers, Femke Bol en Churandy Martina, zou aanvankelijk tot zondag op het resort Gloria Sports Arena verblijven. Bijna iedereen vloog echter maandag al terug naar Nederland. Het is niet bekend wie zijn besmet met het coronavirus.

"Na twee weken kwamen we via de sneltests één besmetting op het spoor", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. "Toen hebben we bij de hele groep PCR-tests gedaan en daarbij bleek dat er nog twee mensen waren besmet."

"Daarop hebben we besloten het kamp op te breken en maandag met het grootste deel van de groep naar Nederland te vertrekken. Alleen de positief geteste atleten en een begeleider blijven in Belek tot na de quarantaine van vijf dagen en negatieve tests."

De Nederlandse equipe gebruikte de trainingsstage in Belek, waar niemand zich buiten het resort mocht bevinden, als voorbereiding op de WK estafette volgende maand in het Poolse Silezië en de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse ploeg wordt geconfronteerd met het coronavirus. Vorige maand werden na terugkomst van het EK indoor in het Poolse Torun acht atleten positief getest. Volgens de wereldatletiekbond hielden toen niet alle atleten zich aan de coronaregels.