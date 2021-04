Wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armand Duplantis heeft zijn deelname aan de FBK Games toegezegd. De in Amerika geboren Zweed wil de atletiekwedstrijd in Hengelo gebruiken als voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer.

De 21-jarige Duplantis staat bekend als een van de beste polsstokhoogspringers aller tijden. De kersverse Europees kampioen indoor heeft sinds vorig jaar de wereldrecords in de buitenlucht (6,15 meter) en op de indoorbaan (6,18 meter) op zijn naam staan.

"Ik vind het gaaf om naar Nederland te komen en mee te doen aan de veertigste editie van de FBK Games. Deze wedstrijd past uitstekend in mijn seizoensplanning richting de Olympische Spelen in Tokio", zegt Duplantis.

In 2018 bij de Europese kampioenschappen in Berlijn sprong Duplantis voor het eerst over de barrière van 6 meter (6,05 meter). Hij pakte daarmee goud in een wereldjuniorenrecord.

Met Armand Duplantis komt er in juni een wereldtopper naar de FBK Games in Hengelo. Met Armand Duplantis komt er in juni een wereldtopper naar de FBK Games in Hengelo. Foto: APN

Duplantis kan record op FBK Games breken

In zijn vorige maand afgeronde indoorseizoen sprong Duplantis in al zijn vier wedstrijden boven de 6 meter. Bij de FBK Games is er nog nooit een polsstokhoogspringer geweest die daarin slaagde. Het record uit 2019 van tweevoudig wereldkampioen Sam Kendricks staat op 5,91 meter.

"Ik ben enorm blij dat Duplantis naar Hengelo komt", zegt toernooidirecteur Ellen van Langen. "Beter bestaat simpelweg niet. Het is echt geweldig dat de beste atleet van dit moment naar Hengelo komt."

De FBK Games worden op 6 juni gehouden. Van Langen benadrukt dat alles zal worden geprobeerd om er live publiek bij te hebben. "Dit is een kwestie van afwachten wat er tegen die tijd kan."