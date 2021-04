De FIA heeft karter Luca Corberi maandag een schorsing van vijftien jaar opgelegd. De Italiaan liet zich in oktober 2020 op het WK in het Italiaanse Lonato van zijn slechtste kant zien door een bumper naar zijn landgenoot Paolo Ippolito te gooien.

Corberi viel tijdens de race uit door een incident met Ippolito en was ziedend. De Italiaan bleef met de bumper van zijn kart in de hand langs het circuit wachten tot iedereen voorbij kwam rijden en gooide het materiaal de baan op met het doel om Ippolito te raken. Later ging hij nog met zijn landgenoot op de vuist.

De controversiële actie leverde een storm van kritiek op en diverse prominenten in de autosport riepen op tot een levenslange schorsing. De FIA kondigde direct een officieel onderzoek aan, maar de tuchtcommissie besloot Corberi desondanks niet voor de rest van zijn leven uit te sluiten.

"Dit is een van de zwaarste sancties die wij op kunnen leggen", schrijft de FIA in een verklaring. "Er is geen enkele andere straf die een afschrikkend effect heeft en tegelijkertijd ook de mogelijkheid biedt tot rehabilitatie."

Hoewel Corberi na het incident zei nooit meer te willen race, probeerde zijn juridische team vorige maand op de hoorzitting in Parijs nog een schorsing te voorkomen. De verdediging van Corberi stelde dat de karter al zwaar genoeg gestraft is en dat zijn woede werd veroorzaakt door "onrechtvaardige gebeurtenissen op de baan". De FIA wilde daar niet in mee.

Vroeger gold Corberi nog als een groot racetalent. In 2012 werd hij op vijftienjarige leeftijd wereldkampioen in de kartklasse KF3. Hij versloeg onder anderen de huidige Formule 1-coureurs George Russell en Lance Stroll.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet voor de beelden van Luca Corberi die de bumper van zijn kart richting andere coureurs gooit.