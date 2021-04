Michael van Gerwen heeft zich maandag aan kop genesteld in de Premier League. De drievoudig wereldkampioen boekte zijn derde overwinning door Glen Durrant met 7-3 te verslaan in Milton Keynes.

Van Gerwen had geen topniveau nodig - hij kwam tot een gemiddelde van 87,63 - om zich van Durrant te ontdoen. Zijn nog puntloze opponent haalde een moyenne van 84,94, zag Van Gerwen via twee breaks al vroeg het initiatief nemen en kon die achterstand niet meer goed maken.

In de voorgaande zes speelrondes had Van Gerwen gewonnen van Peter Wright en Rob Cross. Hij liet punten liggen tegen Dimitri Van den Bergh, James Wade en Nathan Aspinall, maar gaat desondanks gedeeld aan de leiding in de prestigieuze competitie.

Van Gerwen deelt de koppositie met Aspinall en Van den Bergh, die ook met 7-3 wonnen en net zoveel punten hebben. Aspinall versloeg Wright en Van den Bergh rekende af met Jonny Clayton.

Stand Premier League 1. Nathan Aspinall 6-8 (+9)

2. Michael van Gerwen 6-8 (+9)

3. Dimitri Van den Bergh 6-8 (+9)

4. Gary Anderson 6-7 (+3)

5. Jonny Clayton 6-7 (+3)

6. José de Sousa 6-6 (+0)

7. Peter Wright 6-6 (-4)

8. Rob Cross 6-5 (+0)

9. James Wade 6-5 (-1)

10. Glen Durrant 6-0 (-28)

Ook Anderson en De Sousa winnen

Verder was Gary Anderson maandag in de lege zaal in Milton Keynes met 7-3 te sterk voor Cross en won De Sousa met 7-5 van Wade.

De 31-jarige Van Gerwen jaagt op zijn zesde Premier League-titel, waarmee hij recordhouder Phil Taylor zou evenaren. Hij zint op revanche na vorig jaar, toen hij voor het eerst in zijn loopbaan de play-offs misliep.

Later deze week staat de nummer twee van de wereld nog tegenover Anderson, De Sousa en Clayton. De partijen worden vanwege de coronapandemie allemaal zonder publiek in Milton Keynes gespeeld.