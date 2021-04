Na een afwezigheid van een kleine drie jaar maakte handbalster Yvette Broch vorige week haar rentree bij Oranje. De voormalige wereldtopper leerde tijdens een sabbatical veel over zichzelf en is met een compleet andere mindset terug. "Ik vind het heerlijk om één te zijn met de natuur, dat zijn we een beetje verleerd."

Ze was nog niet zo lang geleden een van de beste handbalsters ter wereld, heeft twee WK-medailles en een EK-medaille op zak én won twee keer de Champions League met Györi. Maar de dertigjarige Broch voelde zich toch weer even een nieuweling toen ze vorige week bij Oranje aansloot voor het drielandentoernooi in Kroatië.

"Ik moest me wel voorstellen in de groep", zegt een grijnzende Broch op Papendal tijdens een digitaal persmoment. "Logisch ook, want er zijn zo veel nieuwe meiden en de staf is veranderd. Ik was ook wel zenuwachtig hoor, door mogelijke verwachtingen van anderen. Ik ben totaal niet meer de speelster die ik was."

In de zomer van 2018 was Broch na 118 interlands en 303 doelpunten voor Oranje even klaar met handbal. De fysiek en mentaal uitgeputte Zuid-Hollandse haalde geen plezier meer uit de sport en trok zich terug om weer tot zichzelf te komen. Dat was nodig ook, beseft ze enkele jaren later.

"Mensen hebben me er destijds ook wel op gewezen dat ik even mijn rust moest pakken, maar ik luisterde niet. Uiteindelijk heeft mijn lijf me teruggeroepen. Ik kon op dat moment ook niet inzien dat ik zo hard was geworden voor mezelf. Het liefst wilde ik alles perfect doen", blikt Broch terug op een moeilijke periode.

Yvette Broch won voor haar sabbatical twee WK-medailles (zilver en brons) en EK-zilver met Oranje. Yvette Broch won voor haar sabbatical twee WK-medailles (zilver en brons) en EK-zilver met Oranje. Foto: ANP

'Het liefst ben ik de hele dag in de natuur'

Na twee jaar van rust keerde Broch eind 2020 terug bij het Franse Metz, waar uitgerekend Oranje-bondscoach Emmanuel Mayonnade trainer is. Het was dan ook een kwestie van tijd voordat Broch zich weer beschikbaar stelde voor Nederland, al kan ze niet vaak genoeg benadrukken dat ze nu een heel andere versie van zichzelf is.

"Het is niet zo dat de oude Broch terug is. Als ik dat hoor of lees, denk ik: ho ho ho, nee. Vroeger stond alles in het teken van handbal en dat is nu anders. Natuurlijk werk ik kneiterhard, maar mijn dag draait niet meer puur om trainen. Ik ben bijvoorbeeld graag in de natuur", aldus Broch, die in 2019 haar grenzen verlegde door mee te doen aan het televisieprogramma Expeditie Robinson.

"Een maand zonder dak boven je hoofd en op zoek gaan naar je eigen eten was heerlijk. Het één zijn met de natuur zijn we een beetje verleerd. Ik heb ook een paar jaar op een Grieks eiland gewoond. Nu vind ik het heerlijk om te fietsen en te joggen, of in een tentje te kamperen. Het liefst ben ik de hele dag in de natuur, want ik haal er heel veel energie uit."

Broch heeft door haar nieuwe mindset ook afgerekend met het perfectionistische van 'de oude Broch', dat deels voortkwam uit haar periode als model: ze hoorde meer dan eens dat ze te dik of niet goed genoeg was. "Ik wilde alles onder controle houden en perfect doen. Dat laat ik nu los. Ik ben nu veel rustiger in mijn hoofd en lig niet meer wakker van een gemiste bal. Ik ga niet meer over lijken."

Yvette Broch in actie in de wedstrijd tegen Kroatië op het drielandentoernooi. Yvette Broch in actie in de wedstrijd tegen Kroatië op het drielandentoernooi. Foto: Getty Images

Broch wil met Oranje naar Olympische Spelen

Als een herboren handbalster keert Broch nu terug bij Oranje, dat in 2019 zonder haar wereldkampioen werd in Japan. Anderhalf jaar na dato heeft ze er geen spijt van dat ze daar niet bij was. "Het voelde heel natuurlijk. Ook als ik van tevoren had geweten dat we wereldkampioen zouden worden, had ik er niet willen staan. Ik heb zo veel geleerd de afgelopen drie jaar, dat had ik echt niet willen missen."

Vorige week op het drielandentoernooi deed Broch in beide duels van Nederland mee. Na een nederlaag tegen gastland Kroatië (23-24) verloor het door coronabesmettingen gehavende Oranje ook van Brazilië (19-25), maar Broch kwam tegen het Braziliaanse team tot haar grote vreugde wel tot scoren.

"Ik ben nu echt blij met elk doelpunt dat ik maak. Bij het Wilhelmus stond ik ook gewoon te janken", bekent Broch, die op het juiste moment haar rentree lijkt te maken. Over drie maanden beginnen in Tokio de Olympische Spelen, vijf jaar nadat ze met Oranje in Rio de Janeiro een bronzen medaille misliep.

"Een paar maanden geleden speelde dat nog niet, maar nu wil ik wel heel graag mee naar de Spelen ja. Ik ben ook aan het kijken of ik volgend seizoen nog een club kan vinden, maar dan moet die wel aan mijn eisen voldoen. Ik wil meer plezier en vrijheid en niet meer volle bak. Ik kies nu voor het echte leven."