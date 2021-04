Rinus van Kalmthout is het nieuwe IndyCar-seizoen goed begonnen. De Nederlander kwam zondag bij de race op Barber Motorsports Park in het Amerikaanse Birmingham als zesde over de finish.

'Veekay' ging als veertiende van start in Alabama en werd door een crash met meerdere auto's teruggeworpen naar de achterhoede. Nadat de race werd hervat, werkte de coureur van Ed Carpenter Racing zich naar voren op.

De twintigjarige Van Kalmthout reed even op de tweede plek, maar viel door een pitstop weer terug. Daarna passeerde hij nog een aantal coureurs en moest hij genoegen nemen met de zesde plaats.

Anderhalve week geleden crashte Van Kalmthout bij de eerste van twee testdagen op de beroemde Indianapolis Motor Speedway. Daarbij liep hij een gebroken vinger op, waarmee hij aan zijn tweede IndyCar-seizoen begon.

De overwinning in Birmingham ging naar Álex Palou. De Spanjaard, die vorig jaar achter Van Kalmthout als tweede eindigde in het rookiekampioenschap, hield Will Power (tweede) en titelverdediger Scott Dixon (derde) achter zich.

Het IndyCar-seizoen gaat volgende week zondag verder. Dan komen de coureurs in actie op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida.