Henk Grol is ervan overtuigd dat hij op de EK judo de tweestrijd met Roy Meyer om een olympisch ticket definitief in zijn voordeel heeft beslist. De 36-jarige Veendammer pakte in Lissabon het zilver in de klasse boven 100 kilogram en rekende op weg naar de finale af met Meyer.

Grol versloeg zijn concurrent in de kwartfinales binnen een minuut op ippon. Zijn zege op Meyer was van grote waarde, want de twee strijden om één ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Ik was rustig en cool en wist wat ik moest doen. En dat heb ik gedaan", zei de zelfverzekerde Grol over zijn partij tegen Meyer. "Hij had geen schijn van kans. Ik ga naar mijn vierde Spelen toe en ga in Tokio mijn derde olympische medaille pakken."

De drievoudig Europees kampioen nam eerder deel aan de Spelen van Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In de Chinese en de Britse hoofdstad veroverde hij het brons in de klasse tot 100 kilogram en in Brazilië strandde hij al in de derde ronde.

Opmerkelijk genoeg troffen Grol en Meyer elkaar in Portugal voor het eerst in wedstrijdverband. De afgelopen jaren maakte Meyer er geen geheim van dat hij het tegen zijn concurrent zou willen opnemen. In de eerste seconden van zijn partij tegen Grol ging Meyer vol in de aanval en blesseerde hij zijn tegenstander zelfs.

"Hij wilde een clash en die heeft hij gekregen. Dit is het resultaat", aldus Grol, die vroeg in de partij een vinger van Meyer in zijn oog kreeg. "Het was niet oké, maar het is wat het is. Ik had maar één doel en dat is laten zien dat ik de beste ben. En dat heb ik gedaan."

Meyer: 'Het ziet er niet rooskleurig uit'

De 29-jarige Meyer gaf na afloop toe dat zijn actie niet handig was. "Het begin was lomp", bekende hij. "Het was mijn plan om heel energiek te starten, maar totaal niet met de intentie om hem pijn te doen. Het was een stukje vechten en adrenaline dat vrijkwam. Naar dit moment heb ik drie jaar opgebouwd. Dan gebeurt dat."

Meyer leek zich erbij neer te leggen dat Grol vermoedelijk naar de Spelen gaat, maar hij blijft toch nog hopen op een ticket. "Het ziet er niet rooskleurig uit, maar ik houd me vast aan een kleine kans. Al moet ik het nu uit handen geven. Dat brengt ook een soort van rust."

"Ik heb hier niet mijn visitekaartje afgegeven en wist dat ik hier eigenlijk op het podium moest staan", aldus Meyer, die strandde in de herkansingen. "Nu moet de commissie erover besluiten."