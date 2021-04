Joost Luiten is zondag als twaalfde geëindigd bij het Oostenrijks Open. Zijn landgenoot Wil Besseling beleefde een sterke slotdag en eindigde knap op de vierde plaats.

De 35-jarige Luiten stond zaterdag nog vijfde en maakte voorafgaand aan de slotdag kans op de eindzege. Hij benutte die mogelijkheid echter niet en zakte buiten de top tien.

Luiten ging rond in 72 slagen (par). Daarmee eindigde de Bleiswijker op een score van 282. Luiten liet in zijn vierde rondgang drie birdies en drie bogeys noteren.

Besseling ging op Diamond Country Club in Atzenbrugg rond in 67 slagen (-5). Daarmee kwam hij uit op een totaal van 280 slagen (-8). De 35-jarige Nederlander produceerde in zijn vierde omloop zeven birdies en twee bogeys, en steeg op de slotdag tien plaatsen in het klassement.

Besseling was dit jaar nog niet erg succesvol op de Europese Tour. Zijn beste klassering was de 47e plek, half maart bij de Qatar Masters. Hij eindigde vorig jaar in Oostenrijk op dezelfde baan als derde en dat was een evenaring van zijn beste resultaat op de Europese Tour. Ook in Spanje (2020) en Zuid-Afrika (2019) belandde Besseling op de derde plek.

Darius van Driel belandde met een totaal van 291 op de 56e plek. Het toernooi in Oostenrijk werd gewonnen door John Catlin. De Amerikaan versloeg de Duitser Maximilian Kieffer op de vijfde hole van een play-off. Beide spelers waren na vier ronden geëindigd op een totaal van 274.