Roger Federer doet volgende maand voor de tweede keer in zes jaar mee aan Roland Garros. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar speelt in de aanloop naar het prestigieuze toernooi in Parijs ook op het graveltoernooi van Genève.

"Hoi allemaal, ik ben blij om te kunnen melden dat ik zal meedoen in Genève en Parijs. Tot die tijd gebruik ik mijn tijd om te trainen. Ik kan niet wachten om weer in Zwitserland te spelen", schrijft de 39-jarige Federer zondag op Twitter.

Eerder deze maand werd al bekend dat Federer begin mei present is bij het ATP-toernooi van Madrid, wat betekent dat hij na twee jaar zijn rentree op gravel maakt. Het toernooi van Genève begint op 16 mei en de eerste Roland Garros-partijen worden op 30 mei gespeeld.

Federer is op de weg terug van een knieblessure waarmee hij de laatste jaren sukkelde. Hij liet zich in februari vorig jaar opereren en moest na een terugslag opnieuw onder het mes. Begin maart maakte hij zijn rentree bij het hardcourttoernooi van Doha.

Het wordt voor Federer de negentiende keer dat hij van de partij is op Roland Garros. Hij won het Grand Slam-toernooi alleen in 2009 en was er vier keer verliezend finalist. Bij zijn laatste deelname in 2019 strandde de Zwitser in de halve eindstrijd.

De laatste jaren sloeg hij het seizoen op gravel, wat niet zijn favoriete ondergrond is, meerdere keren over. Federers laatste Grand Slam-titel dateert van begin 2018, toen hij de beste was op de Australian Open.