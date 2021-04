Marc Márquez is zondag bij zijn rentree in de MotoGP als zevende geëindigd in de Grand Prix van Portugal. De overwinning op het circuit in Portimão ging naar Fabio Quartararo. In de Moto2 eindigde Bo Bendsneyder voor het eerst dit seizoen niet in de punten.

Márquez keerde terug na bijna een jaar afwezigheid. De zesvoudig wereldkampioen in de koningsklasse liep aan het begin van het vorige seizoen bij een val in de Grand Prix van Spanje een gecompliceerde armbreuk op.

De Spanjaard rukte na de start even op naar de derde plaats, maar een podiumplaats bleek uiteindelijk te hoog gegrepen. De coureur van Repsol Honda werd na zijn zevende plaats wel met applaus onthaald in de pitstraat.

Quartararo reed intussen onbedreigd naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Francesco Bagnaia (Ducati) kwam in Portugal bijna vijf seconden na de winnaar als tweede over de finish, wereldkampioen Joan Mir uit Spanje (Suzuki) werd derde.

Met zijn tweede overwinning van het seizoen grijpt Quartararo de leiding in de WK-stand. De Fransman neemt de eerste plaats over van Johann Zarco, die in Portugal met nog zes rondes te gaan onderuitging.

Quartararo gaat na drie GP's aan kop in het klassement met 61 punten, gevolgd door de Italiaan Bagnaia met 46. Zarco bleef op 40 punten staan en zakte naar de vierde plek.

Bendsneyder crasht in Moto2

Voor de 22-jarige Bendsneyder werd het een weekend om snel te vergeten in Portugal. De Rotterdammer kwam in de kwalificatie niet verder dan de 26e tijd en ging in de race onderuit.

De Nederlander was zeker niet de enige die crashte op het circuit van Portimão. WK-leider Sam Lowes, die de eerste Grand Prix in Qatar had gewonnen en op poleposition stond, ging al direct na de start onderuit. De Brit vloog door de lucht en landde hard op het asfalt. Voor Bendsneyder eindigde de race met nog zestien rondes te gaan.

De Spaanse KTM-coureur Raúl Fernández won de incidentrijke race. Vorig jaar deed de twintigjarige coureur dat ook al in de Moto3. De Australiër Remy Gardner eindigde als tweede en nam met 56 punten de eerste plaats in het WK-klassement over van Lowes (50). Fernández klom naar de tweede plek met 52 punten. Bensneyder staat veertiende.

In de Moto3 boekte de zestienjarige Spanjaard Pedro Acosta zijn tweede overwinning op rij. De KTM-coureur wist de Italiaan Dennis Foggia op het laatste rechte stuk net achter zich te houden.