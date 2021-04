Michel Butter moet er nog even niet aan denken dat zijn tijd van 2:10.30 zondag op de NN Mission Marathon in Enschede onvoldoende zou zijn voor een ticket op de olympische marathon. Het zou dan na 2012 en 2016 de derde keer zijn dat hij de Olympische Spelen net mist.

"Dat zou wel heel zuur zijn", zei Butter na de wedstrijd op het vliegveld van Twente, die werd gehouden als alternatief voor de vanwege de coronacrisis afgelaste marathon van Hamburg.

Bij de mannen is de concurrentie groot om een startbewijs voor deelname aan de marathon op de Spelen van komende zomer, die in Sapporo wordt afgewerkt. Butter voegde zich bij vijf andere atleten die voldaan hebben aan de olympische limiet van 2:11.30. Slechts drie mogen afreizen naar Japan.

"Ik weet dat Abdi Nageeye (2:06.17, red.) de snelste is en al zeker is van deelname. De andere twee zijn aanwijsplekken. Khalid Choukoud (2:09.55, red.) en Bart van Nunen (2:10.16, red.) zijn wel sneller dan ik, maar de keuzecommissie zal ook moeten kijken naar mijn prestaties in het verleden", aldus Butter.

"Ik heb vaker snel gelopen, veel ervaring en bewezen dat ik het lopen van 'vechtmarathons', waar het gaat om een goede klassering, goed beheers. Dat zou in mijn voordeel moeten werken."

'Ik wil snel weten waar ik aan toe ben'

Butter, die in Enschede zijn rentree maakte nadat hij in september was gestopt met topsport, is van plan snel contact op te nemen met de Atletiekunie. "Het zal niet makkelijk zijn een keuze te maken voor het juiste trio, maar ik wil wel snel weten waar ik aan toe ben."

"De bond kan niet wachten tot 31 mei met een besluit, want als ik naar de Spelen mag, moet ik me vanaf nu al gaan voorbereiden op de specifieke omstandigheden daar en dan bedoel ik vooral de warmte."

De 35-jarige routinier liep in Enschede in fris weer naar eigen zeggen een goede marathon. "Het ging alleen in het begin net even te hard, waardoor ik in de slotfase merkte dat ik te weinig energie over had. Ik kon niet meer alles geven om een net wat betere tijd eruit te persen."

"Maar het was een goede marathon, waarin ik ook heb laten zien dat mijn nieuwe benadering goed heeft uitgepakt. De combinatie van mountainbiken en hardlopen gaat prima. Bovendien versla ik hier alle Nederlanders en dat zal toch zeker ook een rol moeten spelen bij het aanwijzen van de marathonlopers voor Sapporo."