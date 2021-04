Henk Grol heeft zondag op de EK judo in Lissabon zijn rivaal Roy Meyer verslagen in de kwartfinales van de klasse boven 100 kilogram. Het duel tussen de twee concurrenten voor een olympisch ticket was binnen een minuut beslist. Grol won van Meyer dankzij een ippon.

De 36-jarige Grol en de zeven jaar jongere Meyer stonden voor het eerst in hun loopbaan tegenover elkaar. Ze zijn al drie jaar in een tweestrijd verwikkeld. De EK zijn het laatste meetmoment.

Na het toernooi beslist een selectiecommissie van de judobond welke van de twee zwaargewichten naar de Olympische Spelen in Tokio gaat. Want als twee of meer judoka's in dezelfde klasse aan de kwalificatiecriteria voldoen, moet er een keuze gemaakt worden.

Bij de laatste vier op de EK neemt Grol het op tegen de Tsjech Lukas Krpalek, Meyer gaat naar de herkansingen. Grol liet in zijn eerste wedstrijd de Duitser Jonas Schreiber kansloos, Meyer zag dat zijn Roemeense tegenstander Luca Kunszabo drie straffen kreeg.

Noël van 't End, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Michael Korrel zijn bij de mannen al zeker van een ticket voor de Olympisch Spelen van komende zomer.