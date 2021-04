Henk Grol en Guusje Steenhuis hebben zondag bij de EK judo in Lissabon naast goud gegrepen. Grol moest in de klasse boven 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasoev en Steenhuis moest in de klasse tot 78 kilogram de titel aan de Poolse Beata Pacut laten.

De 36-jarige Grol, die drievoudig Europees kampioen is maar voor het eerst de Europese titel in de zwaarste gewichtsklasse kon pakken, verloor de finale op ippon. Als nummer zeven van de wereld trof hij in Tasoev de mondiale nummer drie.

Op weg naar de finale had Grol afgerekend met landgenoot en rivaal Roy Meyer en de Tsjech Lukas Krpálek. Vooral zijn zege op Meyer was van grote waarde, want de twee strijden om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Hun rivaliteit was terug te zien in de wedstrijd, want het ging er stevig aan toe. Zo kreeg Grol een vinger van Meyer in zijn oog.

Na afloop van de partij liepen de gemoederen nog wat verder op. Grol was niet te spreken over de manier waarop Meyer hem aanviel in het begin van de partij en maakte daarom een wegwerpgebaar toen hij van de mat liep. Daarna volgde er een woordenwisseling tussen de twee Nederlanders.

Na het toernooi beslist een selectiecommissie van de judobond welke van de twee zwaargewichten naar Tokio gaat. Want als twee of meer judoka's in dezelfde klasse aan de kwalificatiecriteria voldoen, moet er een keuze gemaakt worden. De EK was het laatste meetmoment.

Steenhuis pakt opnieuw zilver

Ook Steenhuis greep naast goud. Op weg naar de eindstrijd was ze landgenote Marhinde Verkerk, haar concurrent in de strijd om een olympisch ticket, in de golden score de baas. Verkerk kreeg in de verlenging van het duel in de kwartfinales haar derde straf.

Bij de laatste vier won de 28-jarige Steenhuis op ippon van Loriana Kuka uit Kosovo, waarna ze in de finale haar meerdere moest erkennen in Pacut, die in de golden score op straffen won. Steenhuis stond al drie keer eerder in de finale van een EK, maar nog nooit pakte ze de Europese titel.

Net als Grol en Meyer strijden Steenhuis en Verkerk in hun klasse voor een olympisch ticket. Ook hier zal de judobond later bepalen wie naar de Spelen in Tokio gaat.

Geen medaille voor wereldkampioen Van 't End

Regerend wereldkampioen Noël van 't End kon in Lissabon geen medaille veroveren. De nummer twee van de wereld in de klasse tot 90 kilogram gaf in de kwartfinales uit voorzorg op met een elleboog- en schouderblessure.

De 29-jarige Van 't End, die in 2019 de wereldtitel pakte in Tokio, zou bij de laatste acht aantreden tegen de Rus Mikhail Igolnikov.

In dezelfde klasse slaagde Jesper Smink er ook niet in een medaille te pakken. Mihael Zgank uit Turkije bleek in de kwartfinales te sterk. Smink zorgde in zijn eerste partij nog voor een verrassing door de nummer één van de wereld, de Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili, te verrassen.