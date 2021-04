Michel Butter heeft zondag bij de NN Mission Marathon voldaan aan de limiettijd voor de olympische marathon in Tokio. De overwinning op het hermetisch afgesloten Twente Airport ging naar wereldrecordhouder Eliud Kipchoge.

De 35-jarige Butter klokte een tijd van 2:10.29 en dat was dik een minuut onder de limiet van 2:11.30. De atleet uit Beverwijk eindigde als dertiende, maar zette wel de vierde tijd neer als het gaat om gekwalificeerde tijden van Nederlandse atleten voor de olympische marathon.

Het is nog niet zeker of Butter ook naar de Spelen mag. Hij is de zesde Nederlander die onder de limiet loopt, maar er mogen slechts drie atleten naar Japan. Abdi Nageeye (2:06.17), Khalid Choukoud (2:09.55) en Bart van Nunen (2:10.14) waren eerder sneller dan Butter, maar ook Björn Koreman (2:11.07) en Frank Futselaar (2:11.30) voldeden al aan de limiet. De Atletiekunie wijst in juni de drie atleten aan die naar de Spelen mogen.

Mohamed Ali kwam zondag als tweede Nederlander over de meet, maar voldeed niet aan de olympische limiet. Ali noteerde een tijd van 2:15.57. Roy Hoornweg haalde de eindstreep niet.

Bij de vrouwen liep Jill Holterman onder de limiet. Ze klokte, als zesde, een tijd van 2:28.18 en moest onder de 2:28.30 lopen. Ze is na Andrea Deelstra de tweede vrouw die onder die grens komt en lijkt daarom vrijwel zeker van deelname in Tokio. Ook bij de vrouwen heeft Nederland drie startbewijzen. Katharina Steinrück won in 2:25.59.

Marathon in Twente verving wedstrijd in Hamburg

Kipchoge, die zich al had verzekerd voor een ticket voor de Olympische Spelen, zette met 2:04.29 de winnende tijd neer bij de mannen. De Keniaan liet voorafgaand aan de marathon al weten dat hij de race in Twente zag als een test met het oog op de wedstrijd in Tokio op 8 augustus.

Achter Kipchoge eindigde zijn landgenoot Jonathan Korir als tweede met een tijd van 2:06.40. Goitom Kifle uit Eritrea werd derde en kwam over de streep in 2:08.07.

De zogeheten Mission Marathon op het vliegveld van Twente werd gehouden als alternatief voor de marathon van Hamburg. Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio rond Hamburg moest worden gezocht naar een andere plek.