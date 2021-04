Paul Haarhuis is opgelucht en blij dat hij zaterdag het afscheid kreeg waar hij op hoopte als captain van de Nederlandse tennissters. Zijn ploeg rekende na een spannende strijd af met China in de play-offs van de Billie Jean King Cup.

"Ik heb het met veel plezier acht jaar lang gedaan en ik heb nu op een mooie manier afscheid kunnen nemen", aldus de 55-jarige Haarhuis in Den Bosch. De voormalige nummer één in het dubbelspel maakte eind 2020 al bekend dat hij zou stoppen, omdat hij te veel andere werkzaamheden heeft bij de tennisbond.

"Het zou logisch zijn als er iemand wordt aangesteld die vaker op de tour is bij de vrouwen en die meer binding heeft. Met mij hadden ze die binding ook wel, maar ik werkte de laatste paar jaar maar een paar weken per jaar met ze samen."

Het was lang onzeker of Haarhuis zijn periode bij de Nederlandse vrouwenploeg met een overwinning zou afsluiten. Na de vier enkelpartijen was het nog gelijk (2-2) en daarom moest de dubbelpartij uitsluitsel bieden. Demi Schuurs en Arantxa Rus wonnen in twee sets van Zhang Shuai en Xu Yifan.

"Het was weer zo'n cliffhanger, want eigenlijk was het het hele weekend spannend. Ook de laatste dubbelpartij. Het is ontzettend gaaf voor Demi Schuurs dat ze nu beslissend is geweest voor het team", aldus Haarhuis.

De vreugde is groot bij de Nederlandse ploeg na de zege op China. Foto: ANP

Rus: 'Paul vroeg of ik ook klaar was voor het dubbelspel'

Normaal gesproken zou dubbelspecialiste Schuurs samen met Lesley Pattinama-Kerkhove een duo vormen, maar op het laatste moment werd toch voor Rus gekozen. De nummer 83 van de wereld had vlak daarvoor haar single tegen Wang Xinyu gewonnen.

"Paul vroeg of ik ook klaar was voor het dubbelspel", aldus de dertigjarige Rus. "Ik voelde me fysiek goed en had ook zelfvertrouwen om te dubbelen. Dat is de laatste tijd vaak goed gegaan. Het is dan prettig als je een topdubbelspeelster als Schuurs naast je hebt staan."

Kiki Bertens kwam vrijdag nog in actie voor Nederland, maar ze kreeg na haar overwinning op Xinyu Wang weer last van haar gekwetste achillespees en moest de tweede wedstrijddag in Den Bosch aan zich voorbij laten gaan. Haar vervanger Pattinama-Kerkhove ging in drie sets onderuit tegen Wang Xiyu.

Nederland mag door de zege op China volgend jaar meedoen aan de qualifiers voor de Billie Jean King Cup Finals. In februari 2020 ging de formatie van captain Paul Haarhuis ten onder tegen Belarus, waardoor Nederland dit jaar een play-off moest spelen. Bij een nederlaag deze week was de ploeg gedegradeerd naar de regiozone.