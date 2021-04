Sanne van Dijke vindt dat ze zaterdag met haar Europese titel in Lissabon heeft bewezen dat zij naar de Olympische Spelen moet worden gestuurd. Haar concurrent Kim Polling ging ten onder in de halve finale van de categorie tot 70 kilogram en was door een elleboogblessure niet in staat om te strijden om het brons.

"Ik ging er zelfverzekerd in en zo ben ik er ook uitgekomen. In mijn schreeuw na afloop zat alles. Wat ik toen dacht? Ik ga naar Tokio", zei de 25-jarige Van Dijke, die in de finale op ippon van wereldtopper Margaux Pinot won. "Ik heb in ieder geval gedaan wat ik kon doen. Nu is het aan de bond om te doen wat zij moeten doen."

De judobond mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Spelen sturen en de EK was het laatste olympische meetmoment na een kwalificatiecyclus van drie jaar. Polling en Van Dijke doen weinig voor elkaar onder en dus moet de selectiecommissie deze maand de knoop doorhakken wie er naar Tokio mag.

"Het is een lang kwalificatietraject geweest. Dat ik zo eindig, laat denk ik zien dat ik de enige juiste keuze ben", aldus Van Dijke. "Volgens mij is het vrij duidelijk en daarom ben ik nu heel relaxed. Het is 'out of my hands'. Ik kan achterover gaan zitten."

"Op alle EK's en WK's tijdens de kwalificatie heb ik het beter gedaan dan Kim. Volgens mij is het simpel. Ook als je mijn lijn ziet; die is enorm stijgende. Bij mij zit er geen 'max' op", aldus tweevoudig Europees kampioene Van Dijke, die in 2017 ook goud veroverde.

Polling wilde geen risico nemen met elleboog

Polling verloor in de halve finales juist van de mondiale nummer twee Pinot en liep in die wedstrijd een elleboogblessure op. De viervoudig Europees kampioene kon daardoor niet tegen de Russin Madina Taimazova opgaan voor brons.

"Ik wilde geen risico nemen het het oog op de WK", zei Polling. "Ik kreeg tijdens mijn tweede partij van de dag last van mijn linkerelleboog en voorafgaand aan de strijd om brons werd het op de hotelkamer erger. Ik verwacht niet dat het heel ernstig is, maar wilde het niet verergeren. Al wil ik de blessure niet opvoeren voor mijn verlies."

Polling zei voorafgaand aan het toernooi dat ze ervan overtuigd is dat zij de tweestrijd met Van Dijke wint, wat er ook zou gebeuren in Lissabon. Dat bleef haar standpunt na de opgave in Portugal. "Misschien is dat een soort van onzekerheid", counterde Van Dijke. "Maar als je objectief bent, dan is het duidelijk."

Niet alleen in de categorie tot 70 kilogram is het nog onduidelijk welke judoka naar de Spelen mag. Ook in de gewichtsklassen tot 78 kilogram (Marhinde Verkerk/Guusje Steenhuis) en +100 kilogram (Henk Grol/Roy Meyer) is er sprake van een felle concurrentiestrijd. Dat viertal komt zondag op de slotdag van de EK in actie.