Met een gebroken vinger begint Rinus van Kalmthout dit weekend aan zijn tweede IndyCar-seizoen. De twintigjarige Hoofddorper crashte zwaar in de aanloop naar de eerste race, maar dat doet niets af aan zijn ambities voor dit jaar. "Die eerste zege kan mij niet snel genoeg komen."

Het was anderhalve week geleden even flink schrikken voor Van Kalmthout bij de eerste van twee testdagen op de beroemde Indianapolis Motor Speedway. 'VeeKay' was pas net op de baan toen zijn auto gegrepen werd door een windvlaag en hij met 350 kilometer per uur in de muur klapte.

Het resultaat: een gebroken vinger. En twee verloren testdagen. "Ik heb geen pijn en kan in het dagelijks leven gewoon alles doen", zegt Van Kalmthout in gesprek met NU.nl. "Het stuurtje hebben we wel aangepast, omdat ik met het schakelen wat last kreeg. Maar na een kleine wijziging aan mijn linker flipper ging het prima."

"Ik stuurde in en voor ik het wist hing ik al in de muur", vervolgt Van Kalmthout, die niet schrikt van dat soort stevige crashes. "Het hoort erbij en tijdens zo'n crash gaat het zo snel dat je geen tijd hebt om na te denken. Ik baal er meer van dat ik mijn team een hoop werk heb bezorgd en dat ik daarna niet meer kon rijden."

Van Kalmthout pakte zege in rookie-kampioenschap

Van Kalmthout debuteerde vorig jaar in de Amerikaanse IndyCar Series, waarmee er voor hem een droom in vervulling ging. Na wat harde lessen boekte hij gaandeweg het kampioenschap steeds betere resultaten met als kroon op zijn seizoen de eindzege in het rookie-kampioenschap.

Van Kalmthout erkent dat er in een jaar tijd een hoop veranderd is. "Het voelt steeds normaler dat ik nu echt IndyCar-coureur ben. Vorig jaar was natuurlijk alles nieuw voor me en nu weet ik wat ik kan verwachten."

"Dat geldt zowel op als buiten de baan. Sportief gezien bijvoorbeeld is het dit jaar een enorm voordeel dat ik nu veel circuits al ken. Ik heb gaandeweg het seizoen heel veel geleerd."

Rinus van Kalmthout mikt dit jaar op zijn eerste zege in de IndyCar Series. Foto: Rinus VEEKAY PR/Ed Carpenter Racing

'Ik denk dat we de snelheid hebben om een race te winnen'

Ondanks zijn klap in Indianapolis, waar op 30 mei de prestigieuze Indy 500 wordt gehouden, is Van Kalmthout optimistisch gestemd voor de start van het nieuwe seizoen. De IndyCar-coureurs rijden dit weekend op Barber Motorsports Park, uitgerekend een circuit waar Van Kalmthout eerder dit jaar goede testdagen beleefde.

"Tijdens die tests waren we continu terug te vinden in de top van de tijdenlijst", vervolgt Van Kalmthout. "De auto voelt heel goed aan en ik denk echt dat we hoge ogen kunnen gooien."

Gevraagd naar zijn ambities is Van Kalmthout duidelijk. "Het is moeilijk te zeggen waar we precies staan, maar ik denk dat we met deze auto zeker de snelheid hebben om een race te winnen. Misschien zelfs zondag al, als alles op zijn plaats valt. Het is niet voor niets dat we hier tijdens de testdagen al twee keer het snelst zijn geweest."

"Die eerste zege kan mij niet snel genoeg komen, maar als blijkt dat we niet de snelheid hebben om voor de zege te strijden moet ik zorgen dat ik alles uit mezelf en de auto heb gehaald. Wanneer ik daarin slaag en ik kan mijzelf niets verwijten, heb ik een goed seizoen gehad."

Van Kalmthout kwalificeerde zich in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) als veertiende voor de race op Barber Motorsports Park. De groene vlag voor de start van de race wordt zondag rond 21.30 uur gezwaaid.