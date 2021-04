Joost Luiten maakt bij het Oostenrijks Open met nog één ronde te gaan kans op de eindzege. De golfer steeg op de derde dag van de negende naar de gedeelde vijfde plek.

De achterstand van Luiten op de twee leiders - Martin Kaymer uit Duitsland en de Spanjaard Alejandro Cañizares - bedraagt drie slagen.

De 35-jarige Luiten ging zaterdag rond in 69 slagen (-3). Daarmee verbeterde hij zichzelf op de baan van het nabij Wenen gelegen Atzenbrugg opnieuw. Hij begon donderdag met een rondgang van 71 slagen en was een dag later na 70 slagen klaar.

Luiten, die in Oostenrijk is herenigd met zijn vroegere caddie Martin Gray, produceerde in zijn derde omloop vijf birdies, maar liet ook twee bogeys noteren. Daardoor kwam hij uit op een score van 210 (-6).

De Bleiswijker bewaart goede herinneringen aan de Diamond Country Club, de baan waarop het toernooi wordt gespeeld. "Ik won hier in 2013 het Lyoness Open, twee keer eindigde ik op deze baan als derde en nog een paar keer ben ik in de top tien beland. Je kunt dus wel stellen dat deze baan mij goed ligt", liet hij vooraf al optimistisch weten.

Wil Besseling steeg zes plaatsen in het klassement. Met een ronde van zeventig slagen belandde hij op de veertiende plek. Zijn totaal bedraagt 213 (-3). Darius van Driel (+1) bleef op de 47e plaats hangen. Lars van Meijel haalde de cut niet.