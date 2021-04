De korfballers van PKC hebben zaterdag de eerste landstitel sinds 2015 veroverd. De ploeg uit Papendrecht was in de finale in een leeg Ahoy met 22-18 te sterk voor Fortuna.

Sanne van der Werff was met acht doelpunten de uitblinker aan de kant van de formatie van coach Wim Scholtmeijer. PKC kwam tot drie keer toe terug van een achterstand.

"We hebben hem weer. Het heeft superlang geduurd voor PKC", aldus Van der Werff na afloop bij de NOS. "Dit succes had de club echt nodig en hebben we met heel hard werken afgedwongen. Ik geloof niet dat ik ooit eerder acht goals heb gemaakt in een wedstrijd."

De finale in Ahoy was een herhaling van de eindstrijd van 2019. Fortuna zegevierde destijds in een volgepakt Ziggo Dome in Amsterdam met 21-19.

Vorig jaar werd de zaalkorfbalfinale vanwege de coronacrisis geannuleerd. Fortuna blijft op vijf landstitels staan.