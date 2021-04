Sanne van Dijke heeft zaterdag in de categorie tot 70 kilogram de finale van de EK judo bereikt. Kim Polling, haar concurrente in de strijd om een olympisch ticket, is in Lissabon veroordeeld tot de strijd om het brons. Sanne Vermeer verzekerde zich al van een bronzen plak in de categorie tot 63 kilogram.

De 25-jarige Van Dijke won in haar halve finale van de Kroatische Lara Cvjetko. Eerder op de dag had de Europees kampioene van 2017 al afgerekend met de Turkse Minel Akdeniz en de Sloveense Anka Pogacnik.

In de finale wacht Van Dijke geen krachtmeting met haar rivale Polling. De viervoudig Europees kampioene moest in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in de Française Margaux Pinot, de huidige nummer twee van de wereld.

Vorig jaar stonden Van Dijke en Pinot ook tegenover elkaar in de EK-finale en toen dolf de Nederlandse het onderspit. Van Dijke won in mei 2018 voor het laatst een toernooi (Grand Prix in het Chinese Hohhot). Polling wacht in de strijd om het brons een duel met de Russin Madina Taimazova.

De EK in Lissabon gelden als het laatste olympische meetmoment voor de judoka's na een cyclus van drie jaar. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Spelen sturen. Van Dijke strijdt in de categorie tot 70 kilogram met de dertigjarige Polling om het enige ticket.

Kim Polling verloor in haar halve finale van wereldtopper Margaux Pinot. Foto: ANP

Brons voor Vermeer in klasse tot 63 kilogram

In de categorie tot 63 kilogram pakte Vermeer op fraaie wijze het brons. De 23-jarige Nederlandse, die in haar halve finale van de Sloveense Tina Trstenjak verloor, legde Laura Fazliu uit Kosovo direct na de start van de wedstrijd op haar rug.

Het is het derde toernooi op rij dat Vermeer brons pakt, na podiumplekken op de Masters in Doha en de Grand Slam in Tel Aviv eerder dit jaar. Dit is de eerste EK-medaille uit haar loopbaan.

Juul Franssen was de andere medaillekandidaat in die gewichtsklasse, maar zij werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer drie van de WK in 2019, die al zeker is van deelname aan de Spelen, pakte bij de vorige editie van de EK nog brons.

De Europese titelstrijd duurt nog tot en met zondag en dan komen onder anderen Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kilogram), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kilogram) in actie. Die vier judoka's strijden in hun gewichtsklasse nog om het enige olympische ticket.