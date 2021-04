Juul Franssen is zaterdag al in de tweede ronde uitgeschakeld bij de EK judo in Lissabon. De 31-jarige Limburgse verloor in de gewichtsklasse tot 63 kilogram van de Kosovaarse Laura Fazliu. Kim Polling en Sanne van Dijke reikten wel tot de halve finales (-70 kilogram).

Franssen, die bij de afgelopen EK én WK nog brons won, verloor met een minimale score van de twintigjarige Fazliu. Ze had nog een bye gekregen voor de eerste ronde.

De vroegtijdige uitschakeling van Franssen heeft geen grote gevolgen, omdat ze zich al geplaatst heeft voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

Sanne Vermeer is op de EK nog wel actief in de gewichtsklasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Friezin won haar eerste twee partijen en staat in de halve finales. Bij de laatste vier treft ze de Sloveense Tina Trstenjak.

Kim Polling is in de gewichtsklasse tot 70 kilogram door naar de kwartfinales. Foto: Getty Images

Polling en Van Dijke verder in gewichtsklasse tot 70 kilogram

In de gewichtsklasse tot 70 kilogram drongen ook Polling en Van Dijke door tot de halve finales. De judoka's zijn in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld om het enige ticket voor de Olympische Spelen.

De EK gelden na een cyclus van drie jaar als laatste meetmoment voor de Spelen in Tokio. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één deelnemer afvaardigen.

Volgende week zal een selectiecommissie een knoop doorhakken in onder andere de gewichtscategorie van Polling en Van Dijke. Daarnaast worden er keuzes gemaakt in de gewichtsklassen tot 78 kilogram (Guusje Steenhuis/Marhinde Verkerk) en boven de 100 kilogram (Henk Grol/Roy Meyer).

De EK judo begonnen vrijdag en duren tot en met zondag. Op de eerste dag wisten Sanne Verhagen (-57 kilogram) en Naomi van Krevel (-52 kilogram) geen medaille te pakken. Zondag komen onder anderen Noël van 't End (-90 kilogram), Steenhuis, Verkerk, Grol en Meyer in actie.