Eliud Kipchoge is zondag de grote blikvanger in de zogeheten Mission Marathon op het vliegveld van Twente. De Keniaan heeft zich al geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, maar loopt in Nederland om zijn niveau te testen.

Enschede nam de organisatie voor deze marathon over van Hamburg, waar het evenement aanvankelijk zou plaatsvinden. Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus in de regio rond Hamburg moest worden gezocht naar een andere plek.

"Het is een prachtig parcours. Dit wordt een unieke race, met grote vliegtuigen als publiek. Het is fantastisch dat deze race doorgaat terwijl de coronapandemie de wereld nog in zijn greep heeft. Voor mij is deze race heel belangrijk; dit is de beste periode om mezelf te testen", zei Kipchoge vrijdag.

De Keniaan is de houder van het wereldrecord en de man die er als eerste in slaagde om de marathon onder de twee uur te lopen (1:59.40). Kipchoge won bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro het goud en daar mikt hij in Tokio wederom op.

"Ik wil de wereld laten zien dat ik nog steeds de beste ben. Er zijn veel atleten die heel hard kunnen gaan. Ik heb de wereld ook laten zien dat het mogelijk is om de marathon binnen twee uur te lopen. Het is nu aan andere atleten om mijn voorbeeld te volgen en ik verwacht ook dat dat snel gebeurt."

Eliud Kipchoge na het verbeteren van het wereldrecord. Eliud Kipchoge na het verbeteren van het wereldrecord. Foto: Pro Shots

Kipchoge wil jongeren inspireren

Kipchoge loopt in Twente zijn eerste wedstrijd na de marathon van Londen in oktober vorig jaar. Daar kwam een einde aan zijn heerschappij; voor het eerst sinds 2013 kwam hij - mede door pijn aan zijn oor - niet als eerste over de finish.

"Ik heb in deze periode geleerd hoe het is om zonder fans te lopen. De motivatie is onverminderd groot en wanneer ik eenmaal in de wedstrijd zit, vergeet ik alles. Dan is het concentreren op het ritme, de kilometers en de tussentijden."

Kipchoge heeft voor zondag geen specifieke eindtijd in gedachten en hoopt vooral te kunnen inspireren. "Het coronavirus heeft ons leven er niet makkelijker op gemaakt. Trainen moet in kleine groepjes en vaak in je eentje, terwijl het mooie van hardlopen nu juist is om het met zoveel mogelijk mensen samen te doen."