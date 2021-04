Kiki Bertens is opgelucht en blij na haar eerste zege van het jaar, al benadrukt ze dat ze nog niet de oude is. De Wateringse versloeg vrijdag in Den Bosch Wang Xinyu (6-2 en 6-0) en zette Nederland zo op een 1-0-voorsprong in de play-off in de Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup) tegen China.

"Alles komt er een beetje uit. Dit doet veel met me, het is een zware periode geweest", zei een geëmotioneerde Bertens voor de camera van Ziggo Sport.

De 29-jarige Bertens sloeg de Australian Open over na een operatie aan haar achillespees, maakte in maart haar rentree en kende sindsdien geen succes. Ze verloor van de Russische Liudmila Samsonova (Miami), de Tsjechische Tereza Martincová (Dubai) en de Letse Jelena Ostapenko (Doha), waarna ze vrijdag tegen Wang eindelijk eens won.

De nummer elf van de wereld maakte een uitstekende indruk in De Maaspoort, al staat de negentienjarige Wang veel lager (146) op de wereldranglijst. "Ik bewoog goed en zat er lekker in. Het bewegen is nog niet hoe het was, maar ik weet hoe hard ik hiervoor heb gewerkt. Deze winstpartij doet me veel. Hier winnen voor het team is misschien nog wel het lekkerste gevoel."

Kiki Bertens met captain Paul Haarhuis. Kiki Bertens met captain Paul Haarhuis. Foto: ANP

'Dit is momenteel het maximale'

Bertens vertelde dat ze had gehoopt sneller te revalideren van haar operatie. Het moeten accepteren dat het gelijk niet weer is zoals het was, vond ze zwaar. "Mijn linker- en rechterbeen zijn nog niet hetzelfde en of dat ooit zo wordt, daarvoor moet ik keihard werken. Ik heb onderschat hoeveel werk het is en ik nog moet doen."

Ook de kritiek na haar verliespartijen had de voormalig nummer vier van de wereld veel gedaan, zo vertelde ze. "Het is logisch dat iedereen een mening heeft, maar kom maar eens kijken hoe hard wij aan het knokken zijn in plaats van gelijk van alles te roepen. Dit is momenteel het maximale."

Bertens komt zaterdag weer in actie tegen China en treft dan tegen de twintigjarige Wang Xiyu, die 134 staat op de wereldranglijst. Arantxa Rus speelt de andere enkelpartijen namens het team van captain Paul Haarhuis.

De winnaar van Nederland-China mag zich volgend jaar via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals en de verliezer daalt af naar de zonegroep I.