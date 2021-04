Sanne Verhagen heeft vrijdag op de EK judo slechte zaken gedaan met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen van komende zomer. De lichtgewicht, uitkomend in de klasse tot 57 kilogram, werd in Lissabon al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook Naomi van Krevel (-52 kilogram) ging direct ten onder.

Olympische kwalificatie is niet alleen voor Verhagen, maar ook voor de Nederlandse ploeg in het algemeen van belang. Een judoka uit de gewichtsklassen -48 kilogram, -52 kilogram of -57 kilogram moet zich nog voor Tokio zien te plaatsen, anders mag Nederland niet meedoen aan de mixteamcompetitie, een nieuw onderdeel.

Op dit moment is de 28-jarige Verhagen de belangrijkste troef. Op basis van de continentale quota is ze gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio, maar de komende weken zijn er nog veel punten te verdienen en dus kan ze nog bijgehaald worden door concurrenten.

Op de EK bewees Verhagen zichzelf een slechte dienst door in de eerste ronde van de Russin Daria Mezhetskaia te verliezen. De nummer drie van de WK 2014 deed in 2016 voor het eerst mee aan de Spelen en werd toen in de tweede ronde uitgeschakeld.

EK in Lissabon laatste meetmoment voor Spelen

Net als Verhagen werd ook Van Krevel direct uitgeschakeld op de EK, die tot en met zondag duurt. Ze moest in de eerste ronde van de categorie tot 52 kilogram haar meerdere erkennen in de Spaanse Estrella Sheriff Lopez.

Verhagen en Van Krevel waren de enige Nederlanders die op de openingsdag van de EK in actie zouden komen. Het Europese titeltoernooi geldt na een cyclus van drie jaar als laatste olympische meetmoment. Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar Tokio sturen.

Volgende week zal de selectiecommissie een knoop doorhakken in de categorieën waarin nog sprake is van een concurrentiestrijd. Het gaat om de gewichtsklassen tot 70 kilogram (Kim Polling/Sanne van Dijke), tot 78 kilogram (Guusje Steenhuis/Marhinde Verkerk) en vanaf 100 kilogram (Henk Grol/Roy Meyer).