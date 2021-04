Christian Coleman ontbreekt komende zomer definitief op de Olympische Spelen in Tokio. De dopingschorsing van de wereldkampioen op de 100 meter is door het internationaal sporttribunaal CAS teruggebracht tot achttien maanden, maar dat is niet genoeg om de Spelen te halen.

De 25-jarige Coleman werd in oktober door de Athletics Integrity Unit (AIU) voor twee jaar geschorst omdat hij in 2019 in een jaar tijd drie dopingcontroles had gemist. Dat wordt gezien als overtreding van het dopingreglement.

Coleman, die in 2019 bij de WK in Doha goud pakte op de 100 meter in 9,76 seconden, ging in beroep bij het CAS. Het sporttribunaal haalde een half jaar van de straf af, omdat de dopingcontroleur die op 9 december 2019 bij Coleman voor een dichte deur stond niet had geprobeerd om de sprinter telefonisch te pakken te krijgen.

Dat is weliswaar ook niet verplicht, maar behoort volgens het CAS wel tot de standaardprocedure. De Amerikaan was op dat moment naar eigen zeggen kerstinkopen doen en daarom niet thuis. De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 14 mei 2020 en loopt nu tot 14 november van dit jaar. Coleman mist nog steeds de Spelen, maar kan begin volgend jaar wel meedoen aan de WK indoor in Belgrado.

Christian Coleman werd in Doha ook wereldkampioen met de Amerikaanse 4x100 meterploeg. Christian Coleman werd in Doha ook wereldkampioen met de Amerikaanse 4x100 meterploeg. Foto: ANP

Coleman kwam al eerder in opspraak

Coleman raakte in de aanloop naar de WK in Doha ook al in opspraak, omdat hij toen binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist.

Een combinatie van drie gemiste tests of fouten met de whereabouts (de opgegeven plaatsen waar sporters verblijven) binnen een jaar kan leiden tot een schorsing. Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA trok de zaak kort voor de WK echter in omdat het de regels niet goed had gevolgd.

In december 2019, enkele maanden na het mondiale toernooi in Doha, was Coleman echter opnieuw niet thuis toen een dopingcontroleur voor zijn deur stond. Dit keer ontsnapte hij niet aan een schorsing.