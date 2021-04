Michel Butter hoopt zondag op het hermetisch afgesloten Twente Airport als zesde Nederlandse man aan de limiettijd voor de olympische marathon te voldoen. En dat zeven maanden nadat hij zijn afscheid als professioneel atleet had aangekondigd. "Ik train nog als een topsporter, maar het is niet meer mijn prioriteit."

Goed om te weten Vijftig atleten lopen zondag op het afgesloten vliegveld bij Enschede acht rondjes. Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge is de grote blikvanger.

Michel Butter, Roy Hoornweg en Mohamed Ali zijn de Nederlandse mannen die zich willen kwalificeren voor de olympische marathon.

De limiettijd voor de Spelen staat op 2:11.30. Vijf atleten voldeden daar al aan, terwijl er slechts drie naar Tokio mogen. Alleen Abdi Nageeye is al zeker. De laatste twee plaatsen zijn aanwijsplekken, al zal de tijd een belangrijke rol spelen.

Bij de vrouwen gaan Ruth van der Meijden en Bo Ummels voor de limiet van 2:28.30. Alleen Andrea Deelstra heeft die tijd tot nu toe gelopen.

Hij heeft de afgelopen maanden niet wekenlang getraind in Kenia, niet een maand in een hoogtetent geslapen en niet week in week uit twee keer per dag een hardlooptraining afgewerkt.

Toch voelt Butter zich "superfit". En gelooft hij dat hij zondag een grote stap naar zijn eerste olympische deelname kan zetten. "Op basis van de trainingen denk ik dat ik een reële kans heb om me te plaatsen voor Tokio", zegt Butter in gesprek met NU.nl.

In september zette de 35-jarige Noord-Hollander, die de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 op slechts acht seconden miste, nog een punt achter zijn carrière. Hij vond zijn niveau niet meer hoog genoeg om alle opofferingen te kunnen verantwoorden.

Butter bleef dagelijks sporten, maar ging een stuk minder lopen. De tweevoudig Nederlands kampioen op de marathon sloot aan bij de fietsgroep van oud-profrenner Laurens ten Dam voor pittige ritjes op de mountainbike. "Het was heel gaaf om met gasten die heel aardig kunnen trappen, te strijden in de duinen. En ik merkte dat ik fitter werd dan ik de afgelopen twee jaar ben geweest."

Michel Butter liep zijn persoonlijk record in 2012 in Amsterdam. Michel Butter liep zijn persoonlijk record in 2012 in Amsterdam. Foto: Pro Shots

'Ik ben relaxter geworden'

Tot zijn eigen verbazing bleef zijn loopniveau ook erg goed, wat hem deed besluiten om toch nog een poging te doen om de Spelen te halen. Maar niet meer met dezelfde benadering als in het verleden.

"Vroeger was lopen mijn beroep, het belangrijkste dat er was", aldus Butter, die in 2017 zesde werd in de prestigieuze marathon van New York. "Voor mijn gevoel heb ik in september een streep gezet onder prioriteit stellen aan de topsport en de keuzes die daarbij horen. Ondernemen, me maatschappelijk ontwikkelen en mijn gezin zijn nu minstens zo belangrijk. En die balans is heel plezierig."

Het verschil zit 'm niet in het aantal trainingsuren. "Ik train nog als een topsporter, misschien wel meer dan sommige andere jongens die voor de Spelen gaan. Maar ik ben relaxter geworden. In het verleden was het twee keer per dag trainen, slapen en eten. Nu ga ik na een fietstraining werken, of iets met mijn gezin doen. Er zijn geen marathonlopers die het doen zoals ik het nu doe, maar alsnog heb ik heel goed kunnen trainen voor deze race."

De supersnelle schoenen hebben al voor veel records gezorgd in de atletiek. De supersnelle schoenen hebben al voor veel records gezorgd in de atletiek. Foto: ANP

Butter loopt eerste marathon op supersnelle schoenen

Dat moet zondag leiden tot een tijd onder de 2 uur, 11 minuten en 30 seconden, de limiet voor de Spelen van Tokio. Maar eigenlijk moet het nog sneller, omdat al vijf Nederlanders de kwalificatietijd hebben gelopen: Abdi Nageeye (2:06.17), Khalid Choukoud (2:09.55), Bart van Nunen (2:10.14), Björn Koreman (2:11.07) en Frank Futselaar (2:11.30). Er mogen maar drie Nederlandse mannen starten in Japan.

Butter heeft een simpele verklaring voor de rappe tijden: de nieuwe, supersnelle schoenen die na de vorige Spelen zijn geïntroduceerd in de atletiek. "De limiet is gebaseerd op het tijdperk voor die schoenen, terwijl er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden waardoor er minuten sneller wordt gelopen."

"Als je naar de internationale ranglijsten kijkt, lopen de Nederlanders relatief gezien niet per se harder dan vroeger. Maar het is natuurlijk wel gaaf dat zoveel mannen de limiet hebben gehaald. Je ziet dat het wat losmaakt."

Butter, wiens persoonlijk record uit 2012 op 2:09.58 staat, loopt zondag voor het eerst een marathon op de Vaporfly's van Nike. "Dat gaat bij mij ook minuten schelen, alleen heb ik nu niet het niveau van 2012. Ik ga niet 2:06 lopen, maar 2:10.14 acht ik wel mogelijk."

De NN Mission Marathon op Twente Airport begint zondag om 8.30 uur.