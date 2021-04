De Nederlandse handbalsters hebben donderdag ook hun tweede en laatste wedstrijd bij het drielandentoernooi in Kroatië verloren. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade ging in Porec met 25-19 onderuit tegen Brazilië.

Estavana Polman en Yvette Broch maakten woensdag tegen Kroatië beiden al hun rentree in Oranje. In die eerste wedstrijd van het drielandentoernooi verloor de regerend wereldkampioen met 24-23.

De 28-jarige Polman was ongeveer een half jaar uit de roulatie door een zware knieblessure. De dertigjarige Broch nam in de zomer 2018 afscheid als international, omdat ze mentaal en lichamelijk op was. Onlangs stelde ze zich echter weer beschikbaar voor Oranje.

Tegen Brazilië had Broch een basisplaats en viel Polman na rust in, maar ook in dat duel konden ze Nederland niet aan de overwinning helpen. Na een gelijkopgaande openingsfase liepen de Zuid-Amerikaanse vrouwen uit naar 12-6 en gingen ze de rust in met een 15-9-voorsprong. Die achterstand maakte de formatie van Mayonnade niet meer goed.

Lois Abbingh, Debbie Bont en Claudia Rompen waren met ieder zes treffers topscorer aan Nederlandse zijde. Broch was twee keer trefzeker en Polman eenmaal.

Lois Abbingh kon de nederlaag met zes treffers niet voorkomen. Foto: Getty Images

Nederland mist zeven internationals

Nederland speelde met een behoorlijk verzwakte selectie in Kroatië. Mayonnade kon geen beroep doen op Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder. Het septet zit momenteel in quarantaine.

Zes van hen spelen bij Bundesliga-koploper Borussia Dortmund en Snelder komt uit voor SG BBM Bietigheim, de nummer twee op het hoogste Duitse niveau. Na een wedstrijd tussen de twee clubs eind maart werd een speelster van Bietigheim positief getest op het coronavirus, waarna beide teams voor veertien dagen in quarantaine moesten.

Duijndam, Dulfer, Freriks, Van der Heijden, Ten Holte, Smits en Snelder kunnen na het toernooi in Kroatië wellicht weer aansluiten bij Nederland voor de trainingen in Papendal. Daar wordt de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio voortgezet.