De Nederlandse judoka's krijgen komend weekend op de EK een laatste kans zich te bewijzen voordat de selectiecommissie kiest wie naar de Olympische Spelen mogen. NU.nl blikt vooruit met de hoofdrolspelers, met dit keer deel 3: Henk Grol en Roy Meyer in de categorie vanaf 100 kilogram. "Mijn erelijst is honderd keer zo groot."

Goed om te weten Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Olympische Spelen sturen.

Als twee of meer judoka's in dezelfde klasse aan de kwalificatiecriteria voldoen, hakt de selectiecommissie een knoop door.

De EK in Lissabon (16-18 april) is het laatste olympische meetmoment na een cyclus van drie jaar.

Vijf Nederlandse judoka's zijn al zeker van olympische deelname: Juul Franssen, Noël van 't End, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Michael Korrel.

Rivaliteit is meestal geen goede basis voor een vriendschap, maar bij de 36-jarige Grol en de 29-jarige Meyer is dat gerust een understatement te noemen. Kim Polling verduidelijkte de verstandhouding tussen de twee zwaargewichten indirect door op haar eigen situatie in te gaan. "Ik ben geen vriendinnen met Sanne van Dijke, maar onze rivaliteit is zeker niet zo erg als bij Henk en Roy."

"Nu de Spelen naderen, merk je dat concurrerende judoka's grilliger met elkaar omgaan", onderstreept Meyer, die zijn rivaal Grol (onbewust of niet) vaak "de andere partij" noemt. "De spanningen lopen op. Als dit allemaal voorbij is, zul je zien dat iedereen weet wat ontspant en de sfeer beter wordt."

De twee rivalen hadden lange tijd niets met elkaar te maken. Maar Grol besloot in 2017 - na onder meer twee olympische medailles (brons), drie zilveren WK-plakken en drie Europese titels - de categorie tot 100 kilogram voor het zwaargewicht te verruilen. Daar strijdt hij nu al drie jaar met Meyer om dat ene olympische ticket, al spreekt hij zelf liever niet van een strijd.

"Als ik hier niet had gestaan, hadden jullie het allemaal niet zo interessant gevonden", denkt Grol, die in 2008 (brons), 2012 (brons) en 2016 (derde ronde) al meedeed aan de Spelen. "Wat ik in Nederland vaak voel, is dat mensen de gevestigde orde graag zien verliezen en Roy trekt zich daaraan op. Mijn erelijst is honderd keer zo groot. Ik denk dat mijn resultaten voor zich spreken."

Henk Grol denkt dat hij zeker is van deelname aan de Olympische Spelen. Foto: ANP

Meyer: 'Ik moet het op de EK beter doen om naar Tokio te mogen'

Sinds het in mei 2018 gestarte kwalificatietraject presteert Grol inderdaad beter. De nummer zeven van de wereld won de prestigieuze Grand Slams in Osaka (2018) en Parijs (2020) en op de sterk bezette Masters in Doha eindigde hij begin dit jaar net als in 2019 met brons. Meyer won na zijn gouden plak op de Grand Slam in Abu Dhabi (oktober 2019) geen medaille meer, maar pakte eerder dat jaar wel WK-brons.

"Als ik aan buitenlandse judoka's vraag hoe zij ernaar kijken, zeggen ze dat er niet valt te tornen aan de waarde van een WK-medaille. Maar ik weet niet hoe ze daar in Nederland naar kijken. Daar heb ik geen controle over", zegt Meyer, die wel toegeeft dat Grol er op dit moment beter voor staat dan hij.

"Ik ben me ervan bewust dat ik het in Lissabon beter moet doen dan de andere partij om naar Tokio te mogen. Er zijn op de EK meerdere judoka's aanwezig die op de Spelen kans maken op een medaille. Als ik er een aantal van die mannen kan verslaan en op het podium eindig, kan ik mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik alles heb gegeven."

Roy Meyer pakte op de WK 2019 brons, maar schat de kansen van Henk Grol hoger in met het oog op Tokio. Foto: ANP

Grol moet momenten kiezen om lichaam heel te houden

Bij Grol is het verhaal al jaren helder: de Spelen in Tokio moeten het sluitstuk van een rijke loopbaan worden. In de laatste maanden van zijn carrière merkt de geboren Veendammer dat zijn lichaam langer nodig heeft om te herstellen; zo liet hij de Grand Slam in Tel Aviv - het voorlaatste olympische meetmoment - in februari schieten.

"De bond kan wel toernooien aanwijzen, maar ik moet mijn eigen keuzes maken. Ik heb vaak genoeg laten zien heel goed te kunnen pieken als het moet. Zo stond ik bij de Masters op het podium en dat was het belangrijkste toernooi", aldus Grol. "Het enige wat ik kan doen, is ervoor zorgen dat ik de beste ben en dat laat ik keer op keer zien."

Vraag Grol wat hij dit weekend van zichzelf verwacht op zijn laatste EK, en de topsporter in hem komt direct naar boven. "Acht EK-medailles, hè", doelt hij op zijn rijke erelijst. "Als ik meedoe, wil ik winnen. Maar voor mij draait het maar om één ding en dat zijn de Olympische Spelen. Ik wil daar de nummer één zijn."

