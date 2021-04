De Nederlandse handbalsters hebben woensdag de eerste wedstrijd op een drielandentoernooi in Kroatië verloren. De wereldkampioen verloor bij de rentree van Estavana Polman en Yvette Broch nipt met 23-24 van het gastland.

De 28-jarige Polman is hersteld van een zware knieblessure. De twee jaar oudere Broch nam in de zomer 2018 afscheid als international omdat ze mentaal en lichamelijk op was, maar stelde zich onlangs weer beschikbaar voor Oranje.

Polman toonde zich tegen Kroatië meteen weer op haar best. Ze was met zes doelpunten de topscorer aan de kant van Nederland. Lois Abbingh was goed voor vier doelpunten.

De laatste keer dat Nederland en Kroatië het tegen elkaar opnamen was op het EK 2020. Destijds ging Oranje in de groepsfase eveneens onderuit (25-27). Nederland eindigde vervolgens als zesde en Kroatië pakte brons.

Nederland mist zeven internationals

Nederland reisde met een danig verzwakte selectie af naar Kroatië. Bondscoach Emmanuel Mayonnade moet het stellen zonder Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder.

Het zevental verblijft momenteel in quarantaine. De eerste zes spelen bij Borussia Dortmund, de koploper in de Duitse Bundesliga. Snelder staat onder contract bij SG BBM Bietigheim, de nummer twee op het hoogste niveau van onze oosterburen.

Na de wedstrijd tussen beide clubs eind maart werd een speelster van Bietigheim positief getest op het coronavirus, waarna beide teams voor veertien dagen in quarantaine moesten. Deze woensdag zijn alle speelsters nogmaals getest.

Duijndam, Dulfer, Freriks, Van der Heijden, Ten Holte, Smits en Snelder kunnen wellicht na het toernooi in Kroatië weer aansluiten bij Nederland voor de trainingen in Papendal. Oranje speelt donderdag eerst nog tegen Brazilië.