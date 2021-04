De Nederlandse judoka's krijgen deze week op de EK een laatste kans zich te bewijzen voordat de selectiecommissie kiest wie naar de Olympische Spelen mogen. NU.nl blikt vooruit met de hoofdrolspelers, met dit keer deel 2: Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk in de categorie tot 78 kilogram. "Ik ben blij dat ik de keuze niet hoef te maken."

Goed om te weten Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Olympische Spelen sturen.

Als twee of meer judoka's in dezelfde klasse aan de kwalificatiecriteria voldoen, hakt de selectiecommissie een knoop door.

De EK in Lissabon (16-18 april) is het laatste olympische meetmoment na een cyclus van drie jaar.

Vijf Nederlandse judoka's zijn al zeker van olympische deelname: Juul Franssen, Noël van 't End, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Michael Korrel.

"Hoe schat je je kansen op een olympisch ticket in?" De vraag is nog maar net gesteld of een wat ongemakkelijk déjà vu maakt zich meester van de 28-jarige Steenhuis. Voor de Spelen van 2016 streed de geboren Brabantse óók met Verkerk om het enige olympische ticket en stond ze er op de wereldranglijst beter voor, maar de keuze van de selectiecommissie ging toen naar toenmalig Europees kampioen Verkerk.

"Vijf jaar geleden kreeg ik precies dezelfde vragen over dezelfde concurrentiestrijd", zucht Steenhuis. "Maar ik snap dat je ze stelt hoor. Ik denk zelf ook weleens terug aan 2016, maar het brengt me geen positieve energie. Laat ik zo antwoorden: ik denk dat ik gewoon een heel goede kandidaat ben om in Tokio een medaille te pakken."

Gehard door de lessen uit het verleden is het nog voorzichtigheid troef bij Steenhuis. De nummer twee van de WK van 2018 staat ook nu hoger op de wereldranglijst (achtste om vijftiende), maar daar draait het slechts voor een deel om. Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld resultaten op de kwalificatietoernooien, blessuregevoeligheid, mentale weerbaarheid en de theoretische kans op een olympische medaille.

"Ik zou zeggen dat het nu fiftyfifty is wie de voorkeur krijgt", zegt de 35-jarige Verkerk, die NOC*NSF als interieurarchitect al hielp met de inrichting van het olympische dorp in Tokio. "Ik denk dat de selectiecommissie wel al een beeld heeft, maar dat de EK in mijn ogen cruciaal is in de keuze. Zo benader ik het toernooi ook. Het wordt erop of eronder."

Guusje Steenhuis (rechts) pakte op de WK van 2018 zilver, terwijl haar concurrente Marhinde Verkerk (links) brons veroverde. Guusje Steenhuis (rechts) pakte op de WK van 2018 zilver, terwijl haar concurrente Marhinde Verkerk (links) brons veroverde. Foto: APN

Verkerk: 'Ik ben mezelf nog steeds aan het verbeteren'

Verkerk kan leunen op haar bak aan ervaring en staat van dienst. De wereldkampioene van 2009 - tot 2019 was ze de laatste Nederlandse judoka met WK-goud - deed al twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2012 verloor ze de strijd om brons en in 2016 was de eerste ronde het eindstation. De Spelen in Tokio moeten de kers op de taart worden na een fraaie carrière.

"Ik heb nog steeds de drive en de passie. Mijn prestaties gingen de afgelopen jaren niet altijd in een rechte lijn, maar ik verbeter mezelf nog steeds. Ik geloof dat ik het in me heb om in Tokio een medaille te halen en mijn kinderdroom te verwezenlijken", aldus Verkerk, die in februari bij de prestigieuze Masters in Doha nog letterlijk tegenover haar rivale stond.

In de strijd om het brons was het Steenhuis die na een zenuwslopende golden score van vijf minuten aan het langste eind trok. "We hebben wel een stuk of twintig keer tegenover elkaar gestaan. Het is een beladen gevecht, maar echt belangrijk is het niet. Op de Spelen kom je elkaar toch niet tegen", relativeerde Steenhuis haar persoonlijke succes.

Op de Olympische Spelen van 2016 werd Marhinde Verkerk al in de eerste ronde uitgeschakeld. Vier jaar eerder in Londen verloor ze de strijd om het brons. Op de Olympische Spelen van 2016 werd Marhinde Verkerk al in de eerste ronde uitgeschakeld. Vier jaar eerder in Londen verloor ze de strijd om het brons. Foto: ANP

'Iedereen weet al lang wie naar Tokio mag'

Het is hoe dan ook duidelijk dat de meeste judoka's na een historisch coronajaar behoefte hebben aan duidelijkheid. Door de uitgestelde Olympische Spelen duurde het in mei 2018 begonnen kwalificatietraject al langer dan normaal. Ongeveer anderhalve week na de EK velt de selectiecommissie dan eindelijk haar oordeel in alle gewichtsklassen.

"In 2016 spraken ze begin februari al uit wie er naar de Spelen mochten, dus april is wel laat", vindt Steenhuis, die niet denkt dat de EK nog veel gaat uitmaken. "Iedereen weet in zijn achterhoofd al lang weet wie er naar Tokio mogen, want we zijn al drie jaar de balans aan het opmaken. De selectiecommissie zal het nu ook al wel weten."

Ondertussen probeert Steenhuis zich zoveel mogelijk afzijdig te houden van de druk die er rond de concurrentiestrijd leeft. "Die druk wordt vooral opgevoerd door journalisten op persmomenten als deze. Iedereen heeft er een mening over en ik denk dat veel meningen wel overeenkomen. Ik heb heel goede resultaten neergezet en daar vertrouw ik nu op."

Verkerk, de Europees kampioene van 2015, staat er hetzelfde in. "Mijn doel is nu om voor de tweede keer Europees kampioen te worden, zodat ik me zo min mogelijk met die strijd bezig hoef te houden. Ik ben blij dat ik de uiteindelijke keuze niet hoef te maken."

