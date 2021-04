De Nederlandse sporters die naar de Olympische Spelen in Tokio gaan, hoorden deze week dat ze met voorrang een vaccin krijgen. NU.nl peilt bij een aantal olympiërs hoe ze hier tegenover staan.

Sarina Wiegman, bondscoach Oranjevrouwen: 'We voelen ons bevoorrecht'

"Voor onze branche ben ik er blij mee. Ik weet dat het maatschappelijk best ingewikkeld ligt. We zijn al best even onderweg met de ouderen en de mensen met onderliggend lijden die inmiddels gevaccineerd zijn. Nu is kennelijk de fase dat dit kan en daar ben ik blij mee. We voelen ons bevoorrecht. Althans, diegenen die gevaccineerd willen worden. Daar hebben we het nog niet over gehad met de speelsters. Het nieuws is nog zo vers. Maar ik ben er wel blij mee."

Judoka Noël van 't End: 'Mijn familie is erg blij voor me'

"Ik ben heel erg blij met dit nieuws. Ik heb astma en dan wil je natuurlijk sowieso geen corona krijgen. Daarnaast is judoën op de Spelen voor mij een van de dingen waarom ik op aarde ben. Ik zag al helemaal voor me dat juist ik een week voor de Spelen positief zou testen en dan is alles gewoon verkloot. Bij andere judoka's heb ik bovendien gezien dat het wel een maand duurt voor je weer de oude bent."

"Ik vind het een heel lastige discussie over voorrang bij vaccineren. Het is net welk beleid je voert. Veel sporters uit andere landen krijgen ook voorrang. Ik vind het zeker niet de normaalste zaak van de wereld dat wij nu al gevaccineerd worden, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Mijn familie is ook erg blij voor me, omdat die weet dat ik er wel erg mee bezig was. De stress dat ik corona zou krijgen werd steeds groter."

Wielrenster Marianne Vos: 'Snap dat het een lastige afweging is geweest'

"Ik heb er nog niet zoveel over meegekregen, maar uiteraard is het mooi dat er met ons meegedacht wordt door NOC*NSF en de regering. Ik moet nu even afwachten hoe het zal verlopen. Natuurlijk snap ik dat er heel veel mensen in de samenleving graag een vaccin willen en dat dit een lastige afweging is geweest."

"In het wielrennen zijn we heel strikt met de coronaregels. We proberen alle risico's te mijden, maar het kan soms toch misgaan, dat is al een aantal keer gebleken. Helaas kun je het virus niet volledig uitsluiten. Daarom is het mooi dat het vaccin er komt."

Oranje-aanvaller Lineth Beerensteyn: 'Twijfel of ik een vaccin wil'

"Ik vind het een lastige situatie, omdat ik er niet heel erg zeker van ben of ik wel gevaccineerd wil worden. Ik twijfel. Daardoor geeft het mij een beetje een dubbel gevoel. Ik ben er nu ook niet heel erg mee bezig."

NOC*NSF stelt vaccin niet verplicht Het vaccin is niet verplicht voor sporters, zo benadrukt NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen. "Wij kunnen het vaccineren niet verplichten. We hebben geregeld dat onze atleten gevaccineerd kunnen worden. Maar zo is het ook, het kán. Als er atleten zijn die zeggen: we willen niet, om wat voor reden dan ook, dan niet. We leven in een vrij land."

BMX'er Niek Kimmann: 'We zetten geen zestien miljoen mensen in de wacht'

"Ik ken sporters die corona hebben gehad en die hebben fysiek flink ingeleverd. Als je een maand voor de Spelen besmet raakt, heb je een probleem. En als buitenlandse sporters straks op de Spelen allemaal een vaccin hebben, wil je niet dat de halve Nederlandse ploeg positief test. Het blijft een dilemma, maar ik geloof niet dat het veel problemen zal geven."

"Mensen in de zorg moeten voorrang krijgen. Aan de andere kant: we zijn waarschijnlijk maar een maand eerder dan veel andere mensen. Met de staf erbij zitten we op vierhonderd mensen, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Het is niet zo dat we zestien miljoen mensen in de wacht zetten."

Zeilster Lobke Berkhout: 'Hou er een dubbel gevoel bij'

"Iedereen zit in z'n eigen cirkeltje, of het nu de horeca is of olympische atleten zijn. Ik bekijk het vooral vanuit mijn eigen perspectief. We reizen het hele jaar de wereld rond omdat we een missie hebben, maar daarbij lopen we wel een risico."

"We willen onszelf helemaal niet naar voren schuiven, maar we zouden de Spelen straks met z'n allen ook als een soort bevrijding of baken kunnen zien. En als atleten zijn we ook maar een klein percentage van de hele bevolking. Al hou ik er wel een dubbel gevoel bij."