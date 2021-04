Pieter van den Hoogenband weet dat sporters komende zomer in Tokio een heel andere ervaring zullen hebben dan hij had bij zijn vier deelnames aan de Spelen. Als chef de mission doet de oud-zwemmer er alles aan om ervoor te zorgen dat dit geen invloed heeft op de prestaties van de Nederlandse ploeg.

Geen huldiging in het Holland Heineken House, geen omhelzing van een trotse moeder of partner en hoogstwaarschijnlijk geen uitverkochte stadions; de eerste Olympische Spelen sinds het begin van de coronapandemie worden hoe dan ook uniek.

"Maar de sporttechnische zaken - de wedstrijden en alles daaromheen - staan nog steeds als een huis", benadrukt Van den Hoogenband woensdag, honderd dagen voor de openingsceremonie. "Ik houd als bourgondiër van een glaasje bier en een leuk feestje, maar in mijn tijd als sporter vond ik dat niet meer dan een belangrijke bijzaak. En de huidige Nederlandse olympiërs weten ook heel goed wat hun opdracht is: presteren."

Om de met een jaar uitgestelde Spelen komende zomer wél door te laten gaan, heeft het internationaal olympisch comité (IOC) een zeer strikt protocol (pdf) opgesteld. Handen schudden en omhelzingen tussen sporters moeten tot een minimum worden beperkt, een toeristisch tripje naar het centrum van Tokio is uit den boze en toevallige ontmoetingen tussen sporters in het olympisch dorp worden ontmoedigd.

"Ik heb veel Spelen meegemaakt en weet dus hoe het was", aldus Van den Hoogenband, die meedeed in Atlanta (1996), Sydney (2000), Athene (2004) en Peking (2008). "Maar dat moet nu niet een richtlijn worden. Er is een nieuwe realiteit, met een nieuwe generatie sporters. Het is aan mij en mijn team om alles op alles te zetten om de leuke dingen van de Spelen met wat creativiteit toch terug te laten komen."

'Olympisch dorp moet klein beetje Nederland in Japan worden'

De chef de mission heeft daarom veel tijd besteed aan de inrichting van de appartementen in het olympisch dorp, die aan de Nederlandse ploeg zijn toebedeeld. Daarbij kreeg hij onder meer hulp van judoka Marhinde Verkerk, die een achtergrond heeft in de binnenhuisarchitectuur.

"Zij heeft meegekeken hoe we het zo gezellig en goed mogelijk kunnen neerzetten, zodat de sporters zich snel thuis voelen in het dorp. Bijvoorbeeld met een mooie lounge willen we een klein beetje Nederland in Japan realiseren. En alles net een beetje slimmer en beter doen dan de concurrentie."

Dat moet helpen om van Tokio de succesvolste Nederlandse Spelen ooit te maken. NOC*NSF hoopt een recordaantal van meer dan 300 sporters naar Japan te sturen (in 2016 in Rio de Janeiro waren het er 242) en die gaan volgens een voorspelling van sportdatabureau Gracenote liefst 46 medailles winnen. Het record dateert van 2000 (25 medailles).

Van den Hoogenband, die geen enkele twijfel heeft dat de Spelen doorgaan, is geen groot fan van dit soort projecties, al is het maar omdat er het afgelopen jaar door de pandemie amper mondiale wedstrijden zijn gehouden en er daardoor waarschijnlijk veel onverwachte uitslagen zullen zijn.

"Verrassingen heb je altijd bij de Spelen, dat maakt sport ook zo mooi", aldus Van den Hoogenband. "Maar je zult in Tokio zeker gaan zien dat sporters de omstandigheden van het afgelopen jaar hebben gebruikt om zichzelf naar een hoger niveau te tillen. Ik heb de stille wens dat die verrassingen met name uit onze ploeg zullen komen."

De Olympische Spelen zijn van 23 juli tot en met 8 augustus.