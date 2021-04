Diverse Nederlandse sportbonden kijken hoopvol naar de toekomst na de coronapersconferentie van dinsdagavond. Daarin maakte het demissionaire kabinet een 'Openingsplan' bekend voor de komende periode, waarin de maatregelen stap voor stap worden afgeschaald.

In stap 2, die gepland staat op 11 mei, staan de eerste versoepelingen voor buiten- en mogelijk ook de binnensport aangekondigd. Het kabinet benadrukte dat de mogelijke heropening afhankelijk is van de coronacijfers, waarbij vooral de bezetting van de ziekenhuizen doorslagegevend is

"We gaan in stap 2 buiten zoveel mogelijk dingen weer mogelijk maken, met speciale aandacht voor sport", zei coronaminister Hugo de Jonge. "Dat kan zelfs ook binnen, wel op 1,5 meter en met een gemaximaliseerd aantal mensen."

Op dit moment kan iedereen tot en met 26 jaar buiten zonder restricties sporten, al zijn competitiewedstrijden niet toegestaan. Voor mensen van 27 jaar en ouder geldt dat ze in groepen van maximaal vier mogen sporten, met onderling 1,5 meter afstand. Binnen sporten is niet toegestaan. Binnensportlocaties als zwembaden en sporthallen zijn nog dicht.

Het kabinet kondigde ook een extra fieldlab-evenement aan met een marathon in Enschede op 16 mei voor 5.000 hardlopers.

'Het aftellen is begonnen'

Sportbonden reageren dinsdagavond met begrip op het uitblijven van versoepelingen en zijn tevreden met het geschetste perspectief. "Nog iets langer geduld", schrijft turnbond KNGU.

"Helaas zijn er geen nieuwe versoepelingen aangekondigd. Het aantal besmettingen is op dit moment nog te hoog. Het openen van de binnensport zou in dit stadium geen logische stap zijn. Hoe graag we het anders hadden gezien", aldus de KNGU.

Guido Davio, algemeen directeur van volleybalbond Nevobo, kijkt al hoopvol vooruit. "Het belangrijkste bericht is dat er data zijn gegeven waar we naartoe kunnen werken. Dit biedt misschien de gelegenheid om elkaar nog te treffer voor de zomervakantie."

"Het aftellen is begonnen", schrijft André Cats, directeur van zwembond KNZB, op Twitter. "Vanaf 11 mei is hopelijk binnen sporten weer mogelijk."

"Dan kunnen we hopelijk weer zwemmen, poloën en springen in de binnenbaden. Laten we in de tussentijd samen zorgen dat we er alles aan doen om de COVID-cijfers naar beneden te drukken", besluit Cats.