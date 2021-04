Dafne Schippers kijkt uit naar het moment dat ze gevaccineerd is tegen het coronavirus. Volgens de Nederlandse topatlete zijn de consequenties groot als ze nu besmet zou raken, zo'n honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio.

"Als ik nu het coronavirus zou krijgen, is de kans groot dat ik niet naar de Spelen kan, zelfs al zou ik het virus in lichte vorm krijgen. In deze fase kun je je geen terugslag veroorloven", zegt Schippers.

De olympische sporters kunnen met voorrang een vaccinatie krijgen. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie van dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen.

"Als dit klopt, ben ik daar heel blij mee, zeker nadat de risicogroepen aan de beurt zijn geweest. Je ziet dat in veel landen waar mijn concurrenten vandaan komen sporters al voorrang hebben gekregen", aldus Schippers.

"De belangrijkste voorbereidingen op de Spelen staan voor mij op het punt van beginnen en elke wedstrijd in het buitenland is weer een flink risico, zeker als maatregelen wat losser worden gehandhaafd."

'Zou fijn zijn als je vaccinatie kunt plannen'

Baanwielrenner Matthijs Büchli is vooral benieuwd wanneer er geprikt kan worden. "Omdat het impact op je lichaam kan hebben zou het fijn zijn als je het kunt plannen. Liever in een rustweek dan in de derde week van een trainingsblok. Dan ben je wellicht extra vatbaar voor bijwerkingen. De vraag is dan ook of je daarom je trainingsschema moet omgooien."

"Het zou lekker zijn als we voor het EK eind juni gevaccineerd zijn. Ik heb wel altijd gevonden dat kwetsbaren en andere risicogroepen als zorgpersoneel sowieso eerst aan de beurt zijn. Daar zouden we als sporters wel op moeten wachten. Ook dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die er iets van vinden, maar dat is dan maar zo."

Niet alle Nederlandse olympiërs hoeven zich nog te laten vaccineren. Voor onder anderen tennister Demi Schuurs en ruiter Marc Houtzager komt het aanbod net te laat.

"De afgelopen week kregen we bij het toernooi in Charleston de kans om ons te laten vaccineren", vertelt Schuurs. "De meeste speelsters hebben daar gebruik van gemaakt. Ik ook. Maar het is een mooi signaal van de overheid. Voor wie veel reist - en dat doen wij zeker - is het gewoon een goed idee dat we voorrang krijgen. Al snap ik meteen dat er belangrijkere dingen zijn, zoals de zorg."

"Het is niet verplicht toch?", vraagt Houtzager zich af. "Ik heb al corona gehad, dan is een prik volgens mij niet meer nodig. Ik laat eerst wel even testen straks of ik voldoende antistoffen heb. Maar ik denk dat dit een goede zaak is. Iedereen die wil, kan nu een vaccinatie krijgen, dat geeft toch meer zekerheid."