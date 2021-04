De Nederlandse sportbonden zijn blij dat de nationale sporters die komende zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Japan met voorrang een vaccinatie kunnen krijgen tegen COVID-19.

"Op zich juich ik dit toe, al snap ik ook best dat dit een gevoelige kant heeft. Maar vaccins zijn inmiddels breder beschikbaar", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie.

"Mensen die in de zorg zitten of een kwetsbare gezondheid hebben gaan natuurlijk voor. Maar we gaan ervan uit dat het voor deze groep zo langzamerhand goed geregeld is. We vinden het goed uitlegbaar dat sporters daarna ook snel aan de beurt komen."

Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters toegediend krijgen en wanneer precies. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen.

Roskam benadrukt dat het aan de sporters zelf is of ze gebruikmaken van de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. "Dat is geen discussie, die keuze ligt volledig bij henzelf."

'We hebben niet voorgedrongen'

NOC*NSF heeft een verzoek aan de regering gedaan om zodra het mogelijk is de sporters die voor de Olympische of Paralympische Spelen naar Tokio gaan te vaccineren. Daarbij is het volgens het sportkoepel van belang dat de sporters niet te lang hoeven te wachten.

"Van het begin hebben we gezegd dat we niet wilden voordringen en dat hebben we ook niet gedaan", aldus algemeen directeur Theo Fledderus van de hippische bond KNHS en voormalig topman van NOC*NSF.

"Maar inmiddels heeft China al aangeboden iedereen die naar Tokio gaat een vaccinatie te geven. Misschien heeft men toen hier wel gedacht: laten we het dan maar zelf regelen. Het heeft mogelijk net dat duwtje in de rug gegeven."

"Ik denk dat de Spelen door zo veel mogelijk vaccinatie van betrokkenen een stuk veiliger worden, ook voor de Japanners zelf", vervolgt Fledderus. "Er komen toch duizenden mensen bij elkaar. In Tokio is straks wel een apart hotel voor besmet geraakte sporters, maar dit is voor de atleten natuurlijk een veel betere oplossing."

De Olympische Spelen gingen vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Het grootste sportevenement ter wereld staat deze zomer gepland van 23 juli tot en met 8 augustus. De Paralympische Spelen zijn van 24 augustus tot en met 5 september.