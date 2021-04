Zwembond KNZB gaat met een afvaardiging van 39 atleten naar de EK zwemmen in Boedapest. Voor de wedstrijdzwemmers in het zwembad is het de laatste mogelijkheid om zich nog te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

De Nederlandse zwemploeg is van 10 tot en met 23 mei actief in het wedstrijdzwemmen (in het zwembad en in open water), schoonspringen, en synchroonzwemmen.

Veertien zwemsters en dertien zwemmers met onder anderen Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arno Kamminga gaan van start in het wedstrijdbad. Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal verdedigen hun titel van de EK 2018 bij het openwaterzwemmen.

Zeven schoonspringers maken hun opwachting op de EK. Naast de reeds voor de Spelen gekwalificeerde Inge Jansen en Celine van Duijn komen vijf talenten in actie. Voor synchroonzwemmers Noortje en Bregje de Brouwer zijn de EK de belangrijkste testcase na het uitstellen van het olympisch kwalificatietoernooi.

KNZB heeft drie doelstellingen op EK

"We reizen af naar Boedapest met drie doelstellingen", zegt technisch directeur André Cats van de KNZB. "Voor de sporters die zich al voor Tokio gekwalificeerd hebben, zijn de Europese kampioenschappen een belangrijke voorbereiding richting de Spelen."

"Ook is het EK de allerlaatste mogelijkheid om zich voor Tokio te plaatsen op individuele afstanden waarvoor we nog geen twee sporters hebben voorgedragen bij NOC*NSF. Tot slot is dit EK een ideaal podium voor een groep jonge sporters om voor het eerst op internationaal seniorenniveau te acteren en de nodige ervaring op te doen."

De EK zwemmen zouden aanvankelijk van 11 tot en met 14 mei 2020 worden gehouden in Boedapest. Het toernooi werd vanwege de coronacrisis uitgesteld en verplaatst.