De Nederlandse sporters die komende zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Japan kunnen met voorrang een vaccinatie krijgen tegen COVID-19. Ingewijden bevestigen dinsdag berichtgeving hierover van De Telegraaf.

Tot nu toe hebben ongeveer tweehonderd sporters uit Nederland zich gekwalificeerd voor het vierjaarlijkse sportevenement.

Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters toegediend krijgen en wanneer precies. De demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie dinsdagavond naar de Tweede Kamer sturen.

NOC*NSF kan het nieuws niet bevestigen en zegt de besluiten van het kabinet af te wachten. De sportkoepel laat weten een verzoek aan de regering te hebben gedaan om zodra het mogelijk is de sporters die voor de Olympische of Paralympische Spelen naar Tokio gaan te vaccineren. Daarbij is het volgens NOC*NSF van belang dat de sporters niet te lang hoeven te wachten.

Rutte kon vorige maand nog niets toezeggen

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF zei vorige maand dat hij vindt dat alle sporters vóór Tokio gevaccineerd moeten zijn. Hij benadrukte daarbij, net als chefs de mission Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer, wel dat de olympiërs geen voorrang willen krijgen op andere groepen die het vaccin hard nodig hebben.

"Maar dat vaccin is wel een sleutel voor ons", zei Van den Hoogenband vorige maand in een uitzending van WNL Op Zondag. "Wij moeten onze ploeg beschermen en de nummer één daarbij is gezondheid en veiligheid."

In verschillende landen zijn olympische sporters al gevaccineerd of is er een toezegging dat ze voor de Spelen met voorrang gevaccineerd kunnen worden. Dat geldt onder meer voor Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Olympische Spelen gingen vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Het grootste sportevenement ter wereld staat deze zomer gepland van 23 juli tot en met 8 augustus. De Paralympische Spelen zijn van 24 augustus tot en met 5 september.