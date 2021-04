De Nederlandse judoka's krijgen deze week op de EK een laatste kans zich te bewijzen voordat de selectiecommissie kiest wie naar de Olympische Spelen mogen. NU.nl blikt vooruit met de hoofdrolspelers, met woensdag deel 1: Kim Polling en Sanne van Dijke in de categorie tot 70 kilogram. "Degene die niet wordt gekozen, gaat sowieso steigeren."

Goed om te weten Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka naar de Olympische Spelen sturen.

Als twee of meer judoka's in dezelfde klasse aan de kwalificatiecriteria voldoen, hakt de selectiecommissie een knoop door.

De EK in Lissabon (16-18 april) is het laatste olympische meetmoment na een cyclus van drie jaar.

Vijf Nederlandse judoka's zijn al zeker van olympische deelname: Juul Franssen, Noël van 't End, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit en Michael Korrel.

Het besluit van de selectiecommissie kan voor Van Dijke niet snel genoeg komen. De Europees kampioene van 2017 wordt niet alleen door de media - "ik heb op dit persmoment al tien vragen over Kim gekregen" - maar ook door mensen in haar omgeving telkens met die ene vraag geconfronteerd: mag je naar Tokio?

"Het gaat er de hele tijd over", zegt Van Dijke. "Ik heb al tegen mijn ouders gezegd dat ze me niet meer moeten appen als er iets over Kim of mij in de krant staat. Ik snap dat het een interessante storyline is, maar ik word er wel moe van. Mijn hoofddoel is het bereiken van de Spelen en daar de beste zijn, niet Kim verslaan."

Jaren geleden hadden weinig mensen zich afgevraagd wie er naar Tokio zou mogen in deze klasse, maar het gat tussen de 25-jarige Van Dijke en de 30-jarige Polling is niet meer zo groot als het was. Op de wereldranglijst ontlopen ze elkaar nauwelijks en zelfs Polling erkent dat haar concurrente in de laatste jaren stappen heeft gezet.

Toch is de verbazing van haar gezicht af te lezen als de huidige nummer drie van de wereld wordt geconfronteerd met de mogelijkheid dat Van Dijke, de mondiale nummer vijf, de voorkeur krijgt. "Ik zou niet één reden kunnen noemen waarom Sanne naar de Spelen zou moeten gaan", is Polling duidelijk.

"Ik heb in één jaar volgens mij meer kwalificatiepunten gepakt dan Sanne in twee. Er is geen enkel toernooi geweest waar ze van meer dan één wereldtopper heeft gewonnen en daardoor heeft ze nooit laten zien met de druk om te kunnen gaan. Ik vind deze strijd gewoon écht niet spannend."

Kim Polling, hier in actie tijdens de Grand Slam in Tel Aviv eerder dit jaar, denkt dat ze zeker is van een olympisch ticket. Kim Polling, hier in actie tijdens de Grand Slam in Tel Aviv eerder dit jaar, denkt dat ze zeker is van een olympisch ticket. Foto: Pro Shots

'De lijn van Kim stijgt minder hard dan die van mij'

Polling, die door een hernia het eerste jaar van het kwalificatieproces miste, zette haar woorden onlangs kracht bij door de Grand Slam in Antalya te winnen. Het toernooi was weliswaar geen olympisch meetmoment, maar ze liet wel zien haar oude topvorm te naderen na opnieuw een lange periode zonder wedstrijden.

"Sinds de Spelen van 2016 is het de derde keer dat ik na een jaar geen judo weer terug moest komen. Ik ben zeker nog niet top, maar dat geldt denk ik voor alle wereldtoppers. Zelfs de Françaises, die veel trainingspartners hebben, zijn nog niet op hun niveau van vóór de coronacrisis. Het worden heel onvoorspelbare Olympische Spelen", aldus Polling.

Het was voor de viervoudig Europees kampioene de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat ze een Grand Slam won. In december 2019 pakte Polling bovendien goud op de prestigieuze Masters door uitgerekend Van Dijke in de finale te verslaan. Haar concurrent won sinds de start van het kwalificatietraject alleen een Grand Prix in China.

"Maar ik denk dat ik nu de betere van ons twee ben", zegt Van Dijke. "Ik zie mezelf alleen maar beter worden en de lijn van Kim stijgt minder hard. In Tokio zal dat gat alleen maar groter zijn, dus ik denk dat ik de juiste keuze ben om naar de Olympische Spelen te sturen. Het is nog wel close en daarom denk ik dat de EK nog belangrijk gaat worden."

Sanne van Dijke denkt dat ze in Tokio meer kans maakt dan Kim Polling. Sanne van Dijke denkt dat ze in Tokio meer kans maakt dan Kim Polling. Foto: ANP

'Het is niet dat ik het Kim misgun, maar ik vind mezelf kansrijker'

Normaal gesproken gaat het in de aanloop naar een EK over hoeveel titels de Nederlandse equipe wil gaan pakken, maar dit keer wordt het Europese titeltoernooi overschaduwd door de strijd om de olympische tickets. Ongeveer een week na de EK in Lissabon velt de selectiecommissie een oordeel.

"Ik kan je nu al op een briefje geven: als ik naar Tokio mag, gaat Kim steigeren en andersom is dat precies hetzelfde. Het is niet dat ik het Kim misgun of dat ik vind dat zij het niet verdient om op de Spelen te staan. Maar als het een kwestie is van 'ik of jij', dan vind ik dat ik meer kans heb", aldus Van Dijke.

Waar Van Dijke op de EK hoopt de selectiecommissie te kunnen overtuigen, maakt Polling zich geen zorgen over het olympische ticket. De Groningse deed in 2016 al mee aan de Spelen en werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld, dus komende zomer in Tokio aast ze op revanche.

"Ik wil nu eerst dolgraag die vijfde Europese titel veroveren. Sanne is beter geworden. Maar als ze Europees kampioen wordt door van twee wereldtoppers te winnen, zou dat de eerste keer zijn."

Donderdag verschijnt deel 2, over de strijd tussen Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk in de categorie tot 78 kilogram. Vrijdag, bij de start van het EK, volgt deel 3, met de strijd tussen Henk Grol en Roy Meyer in de categorie vanaf 100 kilogram.