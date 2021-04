Drie profclubs uit de Amerikaanse staat Minnesota hebben maandag hun wedstrijden uitgesteld vanwege de onrust in en rondom Minneapolis na de dood van Daunte Wright. De twintigjarige zwarte man werd zondag doodgeschoten door een agent.

Nieuws in het kort Daunte Wright werd zondag in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis, met zijn auto aan de kant gezet vanwege een verkeersovertreding.

De agenten ontdekten vervolgens dat er een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Toen ze Wright probeerden te arresteren, verzette hij zich en stapte hij terug in zijn auto. Eén agent schoot toen op hem. Wright overleed ter plekke.

Politiechef Tim Gannon maakte maandag bekend dat de agent die Wright doodschoot, haar vuurwapen aanzag voor een taser.

Minneapolis is de plaats waar vorig jaar de zwarte man George Floyd werd gedood door de witte agent Derek Chauvin. Dat proces is momenteel in volle gang.

De honkballers van Minnesota Twins, de basketballers van Minnesota Timberwolves en de ijshockeyers van Minnesota Wild zouden maandag allemaal een thuisduel spelen.

"Uit respect voor de tragische gebeurtenissen in Brooklyn Center, en de nieuwe details die naar buiten zijn gekomen, hebben we besloten dat het voor onze fans, spelers en stad het beste is als we vandaag geen wedstrijd spelen", schreef Minnesota Twins, dat tegen Boston Red Sox zou spelen, maandagavond (Nederlandse tijd) in een verklaring.

Ongeveer een uur eerder werden de bodycambeelden van de arrestatie van Wright vrijgegeven en meldde politiechef Tim Gannon op een persconferentie dat de agent die Wright doodschoot haar vuurwapen aanzag voor een taser.

"Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur en de nieuwe informatie die we te horen hebben gekregen, voelde het spelen van een honkbalwedstrijd vandaag niet zo belangrijk", aldus Twins-president Dave St. Peter tegen de lokale krant Star Tribune.

55 Bekijk hier de bodycambeelden van de arrestatie van Daunte Wright

Vorig jaar werden competities stilgelegd na neerschieten Jacob Blake

De Timberwolves zouden maandag in de NBA tegen Brooklyn Nets spelen, terwijl Minnesota Wild een streep door de NHL-wedstrijd tegen St. Louis Blues haalde.

Vorig jaar augustus legden de NBA, MLS en MLB hun competities een aantal dagen stil, nadat verschillende teams niet wilden spelen uit protest tegen het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.