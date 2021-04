De Nederlandse judoploeg voor de komende EK in Lissabon is verder uitgedund. Na Frank de Wit zullen ook Tornike Tsjakadoea en Simeon Catharina niet afreizen naar Portugal, omdat ze niet voldoende hersteld zijn van een besmetting met het coronavirus.

Tsjakadoea, die uitkomt in de klasse tot 60 kilogram, is vermoedelijk eind maart besmet geraakt tijdens de Grand Slam van Tbilisi in Georgië. Voor hem heeft zijn afmelding geen al te grote gevolgen: hij is al geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Catharina deed niet mee aan de wedstrijd in Tbilisi, maar hij was met een deel van de mannenploeg wel op trainingskamp in Georgië. De judoka, die uitkomt in de klasse tot 100 kilogram, is volgens de judobond daar besmet geraakt. Hij heeft te lang niet kunnen trainen om op tijd fit te raken voor de Europese titelstrijd.

De Nederlandse ploeg reist nu met dertien judoka's af naar Lissabon, waar vrijdag de EK begint. Onder hen zijn ook Kim Polling, Sanne van Dijke, Marhinde Verkerk, Guusje Steenhuis, Henk Grol en Roy Meyer. Voor hen is het toernooi het laatste meetmoment voordat de selectiecommissie later deze maand beslist wie naar de Spelen gaan.

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op 23 juli. Een maand eerder (6-13 juni) staat in Boedapest nog de WK judo op het programma.