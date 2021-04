Stephen Curry heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) tot clubtopscorer aller tijden van Golden State Warriors gekroond. De vedette kwam tot 53 punten tijdens het NBA-duel met Denver Nuggets en volgt legende Wilt Chamberlain op.

De 33-jarige Curry, die sinds 2009 voor de Warriors speelt, bracht zijn puntentotaal voor de club uit Californië op 17.818. Chamberlain kwam tussen 1959 en 1965 tot 17.783 punten voor de zesvoudig kampioen.

Curry had bij aanvang van de wedstrijd tegen de Nuggets nog negentien punten nodig om Chamberlain het record afhandig te maken. Dat aantal had hij in het eerste kwart al te pakken. Met uiteindelijk 53 punten leidde Curry de Warriors naar een 116-107-zege.

"Het is gewoon een ongelooflijke prestatie", loofde coach Steve Kerr zijn trefzekere guard. "Wilt Chamberlain passeren in een statistiek is heel bijzonder, omdat zijn naam overal in de NBA-recordboeken staat."

Curry had in de afgelopen dagen al over zijn naderende record gesproken. "Eerlijk gezegd is het onwerkelijk. Chamberlain heeft hier heel lang gespeeld, een legende die voor altijd zal blijven voortleven", zei hij.

Curry, die met de Warriors op de tiende plek in de Western Conference staat, mag zich dankzij zijn 53 punten tegen de Nuggets nu ook een van de zeven NBA-spelers noemen die tijdens meerdere seizoenen in minstens drie wedstrijden de grens van vijftig punten hebben geslecht.